  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۱۷

به همت ستاد فهما؛

مسابقه «قلب ماه» همزمان با لیالی قدر برگزار می‌شود

مسابقه «قلب ماه» همزمان با لیالی قدر برگزار می‌شود

مسابقه اینستاگرامی «قلب ماه» به مناسبت فرا رسیدن شب‌های قدر به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لیالی قدر بر اساس روایات و احادیث مختلف از لسان ائمه اطهار (ع) در زمره پر فضیلت‌ترین شب‌ها بوده و سرنوشت یک سال آینده زندگی انسان در این شب‌های مبارک نوشته می‌شود. امام باقر (ع) در وصف این ایام فرموده است: «عمل صالح در شب قدر از قبیل نماز، زکات و کارهای نیک دیگر بهتر است از عمل در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد».

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با توجه به فرا رسیدن لیالی قدر و با هدف مرور بر احادیث و روایات پیرامون شب‌های قدر اقدام به برگزاری مسابقه «قلب ماه» در بستر اینستاگرام کرده است. عنوان این مسابقه از حدیث امام صادق (ع) که فرمودند: «قلب ماه رمضان، شب قدر است» گرته برداری شده است.

بر پایه این گزارش، ۱۴ استوری از احادیث در رابطه با فضیلت شب قدر و دعا در قالب این طرح برای این ایام آماده شده و هر شب به صورت «سوال جواب» پرسشی از مخاطب در صفحه اینستاگرام بچه‌های مسجد به نشانی bachehayeemasjed.fahma@ پرسیده می‌شود.

گفتنی است علاقه مندان با مراجعه به صفحه اینستاگرام بچه‌های مسجد می‌توانند شب‌های قدر در محفل بچه‌های مسجد حضور یافته و در این مسابقه شرکت کنند.

کد مطلب 5471672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها