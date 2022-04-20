به گزارش خبرنگار مهر، لیالی قدر بر اساس روایات و احادیث مختلف از لسان ائمه اطهار (ع) در زمره پر فضیلت‌ترین شب‌ها بوده و سرنوشت یک سال آینده زندگی انسان در این شب‌های مبارک نوشته می‌شود. امام باقر (ع) در وصف این ایام فرموده است: «عمل صالح در شب قدر از قبیل نماز، زکات و کارهای نیک دیگر بهتر است از عمل در هزار ماهی که در آن شب قدر نباشد».

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با توجه به فرا رسیدن لیالی قدر و با هدف مرور بر احادیث و روایات پیرامون شب‌های قدر اقدام به برگزاری مسابقه «قلب ماه» در بستر اینستاگرام کرده است. عنوان این مسابقه از حدیث امام صادق (ع) که فرمودند: «قلب ماه رمضان، شب قدر است» گرته برداری شده است.

بر پایه این گزارش، ۱۴ استوری از احادیث در رابطه با فضیلت شب قدر و دعا در قالب این طرح برای این ایام آماده شده و هر شب به صورت «سوال جواب» پرسشی از مخاطب در صفحه اینستاگرام بچه‌های مسجد به نشانی bachehayeemasjed.fahma@ پرسیده می‌شود.

گفتنی است علاقه مندان با مراجعه به صفحه اینستاگرام بچه‌های مسجد می‌توانند شب‌های قدر در محفل بچه‌های مسجد حضور یافته و در این مسابقه شرکت کنند.