۳۹۹۸ تن انواع ماهی در استان قزوین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رحمانی اظهار کرد: این میزان ماهی تولید شده نسبت به برنامه پیش بینی شده که سه هزار و ۸۵۴ تن بوده افزایش داشته است.

وی پیش بینی کرد: امسال چهار هزار و ۱۷۵ تن انواع ماهیان خوراکی شامل سردابی، گرمابی و خاویاری در مزارع پرورش ماهی استان قزوین تکثیر و تولید شود.

رحمانی افزود: این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۱۷۳ تن بیشتر خواهد بود.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه بیشتر ماهیان خوراکی تولید شده در مزارع پرورشی قزوین از نوع سردابی بوده اند گفت: سال گذشته بیش از سه هزار تن ماهی سردابی در استان تولید شده است.

رحمانی اظهار داشت: مصرف ماهی در کشور و استان قزوین نسبت به میانگین جهانی پایین است و با فرهنگ سازی برای مصرف این ماده مقوی و بسیار مفید می‌توان میزان تولیدات آن را افزایش داد.

به گفته‌ی وی؛ در حال حاضر ۳۷۷ واحد پرورش ماهی در استان قزوین فعالیت دارند.