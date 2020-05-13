ارائه تسهیلات ویژه به دانشجویان علوم پزشکی درگیر کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رحیمی امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در نشست خبری مجازی با خبرنگار ان و در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه جزئیات تسهیلات ویژه به دانشجویان درگیر کرونا گفت: مبنای تصمیم برای این است که با توجه به زحماتی که دانشجویان درگیر حوزه کروناویروس بودند و در صحنه حضور داشتند از آنها در قالب تسهیلات قدردانی شود.

وی گفت: تحت عنوان وام‌های ضروری پیش از این وام‌هایی برای زیارت و یا موارد خاص داده می‌شد که برای دانشجویان درگیر حوزه کرونا حدود یک میلیون تومان وام به صورت یکباره در نظر گرفته شده است. اینکه این تسهیلات به صورت پاداش یعنی بلاعوض باشد یا بعد از فارغ‌التحصیلی اخذ شود، منوط به تأیید و مجوز هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: ما در مجموعه صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت با توجه به عملکرد خوب دانشجویان علوم پزشکی در حوزه‌های درمان، بهداشت، آموزش، رفتارهای جهادگرانه اقداماتی را برای روزهای مقابله با کرونا پیش بینی کردیم.

تأخیر در بازپرداخت وام‌های دانشجویی در ماه‌های اسفند و فروردین و اردیبهشت

وی گفت: از روزهای اول موضوع عدم پرداخت و حذف پرداخت وام‌های دانشجویی و تأخیر در بازپرداخت وام‌های دانشجویی در ماه‌های اسفند و فروردین و اردیبهشت تصویب شد و بازپرداخت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده در کشور متوقف شد.

رحیمی افزود: اتفاق دوم با توجه به تعطیلی خوابگاه‌ها و عدم حضور دانشجویان تصمیم گرفته شد که هزینه ترم دوم به دلیل عدم استفاده از خوابگاه بخشیده شد و از دانشجویان هیچ گونه هزینه‌ای اخذ نمی‌شود.

وی از ارائه تسهیلات و تشویقی برای دانشجویان علوم پزشکی خبر داد و گفت: با توجه به زحمتی که دانشجویان کشیده‌اند برای آنها تسهیلاتی در نظر گرفته است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: با توجه به تاکید وزیر بهداشت به خوابگاه‌ها توجه جدی کردیم. برنامه اول ساخت و اتمام پروژه‌های نیمه تمام خوابگاهی است که در قالب ۴۸ پروژه پیش بینی شده است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت تبصره ۹ بودجه و با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت این موضوع را به پیش ببریم.

تکمیل خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و اضافه شدن ۲۰ هزار نفر ظرفیت جدید

وی گفت: امیدواریم بتوانیم ۸۰ درصد این پروژه‌ها را در ۱۸ ماه آینده به اتمام برسانیم. این خوابگاه‌ها ظرفیت ۲۰ هزار نفر دانشجو را به خوابگاه‌ها اضافه می‌کند.

رحیمی یادآور شد: خوابگاه‌هایی که در حال حاضر قدیمی هستند و منابعی را با همکاری سازمان برنامه در اختیار دانشگاه‌ها قرار دادیم. اقداماتی برای بهسازی و نوسازی در نظر گرفته شد که این کار به زودی انجام خواهد شد.

وی به ارائه تسهیلات به دستیاران پزشکی اشاره کرد و گفت: دستیاران پزشکی یکی از اقشار پرزحمت هستند و حضور ۲۴ ساعته در کنار بیماران دارند و به عنوان متخصص در سال‌های آتی ارائه خدمت می‌کنند. دو برنامه برای دستیاران در نظر گرفته شد. برنامه اول موضوع بیمه و خدمات بیمه‌ای این گروه از دانشجویان بود.

ارائه وام و ایجاد بیمه پایه برای دستیاران پزشکی و دانشجویان دکتری تخصصی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: بیمه دستیاری و دانشجویان دکتری تخصصی علوم پزشکی با هماهنگی سازمان بیمه سلامت انجام شده است. به این ترتیب بیمه پایه برای آنها ایجاد می‌شود ۵۰ درصد هزینه را وزارت بهداشت تقبل خواهد کرد و ۵۰ درصدی که به عنوان سهم دانشجو است از سوی صندوق رفاه پرداخت می‌شود و در قالب وام بلندمدت پس از فارغ‌التحصیلی اخذ می‌شود.

وی گفت: برنامه دوم برای دستیاران پزشکی، ارائه وام است که امیدواریم بتوانیم از منابعی که دیده شده وام‌ها را افزایش دهیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: ۱۱۰ هزار نفر جمعیت هدف دانشجویان علوم پزشکی برای وام ها دیده شده است و ۳۰۰ میلیارد تومان منابع برای آن در نظر گرفته شد.

رحیمی در خصوص سامانه جامع خوابگاهی یادآور شد: یکی از موضوعات مهم در صندوق رفاه دانشجویان نبود اطلاعات جامع از خوابگاه‌های علوم پزشکی بود که سامانه جامع خوابگاه‌ها را راه اندازی کردیم و اطلاعات همه خوابگاه‌ها و همه فضاهای عمومی و ورزشی را در آن قرار دادیم. پرداخت‌ها بر اساس این سامانه خواهد بود. اطلاعات را تکمیل می‌کند.