پرورش شتر مرغ پر سودترین فعالیت بخش کشاورزی و دامی کشور است

عبدالامیر نیرومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شترمرغ با توجه به نوع سیستم گوارش و فیزیولوژیکی خاصی که دارد می‌تواند از ضایعات و پسماندهای کشاورزی تغذیه کند حال آنکه باید توجه داشت که هرچقدر کیفیت تغذیه این حیوان بهتر باشد شاهد رشد مطلوب تر آن خواهیم بود.

وی افزود: شترمرغ تولیدات مختلفی دارد که از جمله آن می‌توان به تولید گوشت، تخم شترمرغ، چربی، پوست و پر اشاره کرد.

نیرومند در ادامه با بیان این مطلب که گوشت شترمرغ جز گوشت‌های قرمز محسوب می‌شود تصریح کرد: اگر چه گوشت شترمرغ شبیه گوشت گوساله است اما از نظر کیفیت به مراتب از آن بهتر بوده و از جمله مزایای گوشت شترمرغ این است که از کلسترول کمتری نسبت به گوشت گوساله برخوردار است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین عنوان کرد: از پوست شترمرغ نیز یکی از مرغوبترین چرم‌هایی که در حال حاضر در بازار موجود است تولید می‌شود که به دلیل خواصی چون ترک نخوردن و ماندگاری بالا یکی از بهترین نوع چرم محسوب شده و قیمت بالایی دارد.

وی ضمن اشاره به پرورش شترمرغ در استان گفت: در حال حاضر ۲۵ واحد سنتی و سه واحد صنعتی پرورش شترمرغ در خوزستان به فعالیت مشغول هستند که در مجموع ۱۷۰ قطعه مولد و ۷۰۰ قطعه پرواری را تولید می‌کنند.

نیرومند افزود: ارزش تولیدات واحدهای صنعتی و سنتی پرورش شترمرغ در استان خوزستان سالانه ۵.۵ میلیارد بوده که نسبت به دیگر صنایع از گردش مالی بالاتری برخوردار است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه یادآور شد: از جمله اقداماتی که برای حمایت از صنعت پرورش شترمرغ در استان انجام شده می‌توان به تشکیل تعاونی سایر ماکیان با هدف حمایت و ارائه خدمات بهتر و بیشتر به پرورش‌دهندگان شترمرغ، پیگیری و تأمین تسهیلات جهت نیازهای ماهانه و سالانه و تأمین منابع مالی جهت احداث ۳ واحد جدید پرورش شترمرغ اشاره کرد.

نیرومند با اشاره به اینکه طبق نظر کارشناسان پس از صنعت نفت و صنعت توریسم، پرورش شترمرغ پربازده‌ترین صنعت در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده شاهد ثبات تولید و احداث واحدهای جدید پرورش شترمرغ در استان باشیم.