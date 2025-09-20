همدان نیازمند واحد فرآوری شترمرغ؛ زنجیره سودآور بدون حلقه پایانی

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی بعدازظهر شنبه با اشاره به پرورش شترمرغ اظهار کرد: پرورش شترمرغ بهعنوان یک رشته اقتصادی چندمنظوره و سودآور، در شهرستانهای مستعد استان از جمله رزن، بهار و اسدآباد رونق قابل توجهی یافته است.
وی با بیان اینکه شترمرغ به دلیل تولید همزمان گوشت قرمز کمچرب و باکیفیت، چرم لوکس و مقاوم، روغن غنی و پرهای ارزشمند، به «یک کارخانه سودآور متحرک» تشبیه میشود، افزود: بزرگترین چالش پیش روی این صنعت در استان نبود کشتارگاه تخصصی است. به همین دلیل، کشتار شترمرغهای همدان در استان زنجان انجام میشود که هزینه و مشکلات لجستیکی قابل توجهی را به همراه دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی همدان راهاندازی واحدهای فرآوری گوشت، چرم و روغن شترمرغ در همدان را اقدامی حیاتی دانست و تأکید کرد: این کار ضمن تکمیل زنجیره ارزش، باعث ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، افزایش درآمد تولیدکنندگان و اشتغال پایدار خواهد شد.
پورطلوعی با اشاره به تجربه موفق استفاده از سیستمهای پرورش نیمهباز و نژادهای سازگار آفریقای جنوبی در واحدهای پرورشی استان همدان بیان کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی بر تولید گوشت و عرضه جوجه یکروزه با توجه به بازار پررونق آن است.
وی موقعیت استراتژیک استان را برای صادرات محصولات شترمرغ بسیار ارزشمند دانست و گفت: همدان به دلیل همجواری با استانهای غربی و نزدیکی به مرزهای تجاری مهم مانند خسروی، پتانسیل بالایی برای صادرات گوشت و دیگر فرآوردههای شترمرغ به عراق دارد و این مزیت رقابتی، میتواند محرک اصلی رشد این صنعت باشد.
