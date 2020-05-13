قزوین می تواند دراصلاح قوانین کار و تجارت پیشگام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی روز چهارشنبه با حضور در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با رضا گروسی مدیرکل و معاونان این اداره در خصوص وضعیت اشتغال و واحدهای صنعتی مشکل دار گفتگو کرد.

لطف الله سیاهکلی پس از شنیدن گزارش معاونان این اداره اظهار داشت: وقتی ۹۶ درصد کارگران استان قراردادی هستند نشان می‌دهد به دلیل ایراد قانونی همچنان به کارگران ظلم می‌کنیم در حالی که اداره کار باید ارزیابی کند آیا این مجموعه با این قوانین جوابگوی نیاز کارگر و کارفرما هست یا قادر به تأمین نیازهای آنها نیست.

وی اضافه کرد: قانون باید به نفع تولید باشد نه این که بانک‌ها بتوانند برای طلب خود یک کارخانه را تعطیل کرده و صدها کارگر را بیکار کنند.

منتخب مردم قزوین در مجلس یازدهم تصریح کرد: باید به سمت منطقی شدن قانون حرکت کنیم و با دوری از دعوای «حیدری، صفدری» به دنبال خدمت به مردم، رونق و جهش تولید باشیم.

وی اضافه کرد: اگر درآمد کارگر به تولید گره بخورد حتماً تولید رونق می‌گیرد و هنگامی که شرکتی تعطیل شده و سود نداشته در واقع هم کارگر و کارفرما سهیم هستند لذا باید بر اساس حق و منطق قضاوت کنیم و کارفرما و کارگر هم مشارکت خود را در تولید جدی بدانند.

سیاهکلی یادآور شد: در حوزه کارگری باید «تولید» اصل باشد نه مسائل دیگر و قوانین هم بر این مبنا اصلاح شوند البته در هر حوزه این رویکرد فرق می‌کند و اگر در حوزه بهداشت و درمان، باید سلامت اصل قانون گذاری شود در حوزه کارگری و کارفرمایی باید مبنای قانون نویسی حفظ تولید باشد تا منافع شاغلان آن تضمین شود.

وی گفت: اصل این است که همه بتوانند از منافع قانونی برخوردار شوند اما امروز بسیاری به دلیل نقص قانونی بسیاری از آن متضرر شده و قانون گریز شده اند.

سیاهکلی از معاونان اداره کار خواست اشکالات قانونی حوزه خود را استخراج کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهند تا بتوان حق تولید، کارگر و کارفرما و مردم را احیا کرد.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم اظهار داشت: امروز زندگی ما جهانی است و اگر در قزوین تولیداتی داشته باشیم که در استان خودمان هم فروش نرود و بازار نداشته باشد نمی‌توان این واحد را سرپا نگهداشت و بدون شک محکوم به شکست است.



وی گفت قزوین به عنوان یک قطب صنعتی می‌تواند و باید «پرچم اصلاح قانون تولید و تجارت» را در دست بگیرد و ما آمادگی داریم با کمک کارشناسان این تحول را از این استان آغاز کنیم.

سیاهکلی اضافه کرد: بعد از ۴۰ سال باید امروز بتوانیم قانون را درست بنویسیم و بر اساس آن درست هم حرکت کنیم.

واژه کارآفرین را جایگزین سرمایه گذار کنیم

وی گفت: متأسفانه نگاه غلطی در میان برخی از مردم و مدیران به سرمایه گذار وجود دارد و به جای نگاه به اشتغال و کارآفرینی این افراد، فقط فکر می‌کنیم هر فردی که کارخانه و معدنی دارد سود خالص میلیاردی دارد و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهیم در حالی که باید کلمه «کار آفرین» را جایگزین «سرمایه گذار» کنیم و برای کسی که ضمن ایجاد اشتغال به اقتصاد استان کمک کرده و از آسیب‌های اجتماعی کم کرده است احترام بگذاریم و منافع خود را در فعالیت این افراد ببینیم.

سیاهکلی افزود: باید روشنگری کنیم تا کارگر متوجه شود اگر در تولید نقش بیشتری ایفا کند هم شغل وی پایدار است و هم سهم بیشتری دارد و در این صورت منافع کارگر و کارفرما گره خورده و تولید بیشتر می‌شود.

تعاونی‌ها در اشتغال باید نقش بیشتری ایفا کنند

وی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال و رونق تولید هم گفت: امروزه در جهان، شرکت‌های چند ملیتی به سوهای میلیاردی رسیده اند اما ما هنوز به شراکت باور نداریم و کار انفرادی را ترجیح می‌دهیم در حالی که اگر تعاونی‌ها بخوبی حمایت شوند قادرند در ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی نقش مؤثری ایفا کنند و سود اعضا هم بیشتر می‌شود.

منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم اضافه کرد: دولت باید برون سپاری را جدی بگیرد و به سمت استقلال استان‌ها و دستگاه‌ها حرکت کند تا هر مدیری که توان درآمد زایی داشت و برنامه و طرح مناسبی ارائه کرد بتواند مسئولیت بگیرد.

وی گفت: قوانین ما باید ناظر بر تولید باشد و در اجرای اصل ۴۴ و برون سپاری و واگذاری‌ها به افراد دارای اهلیت و شناسایی بخش خصوصی توانمند از دیدگاه کارشناسان اداره کار هم استفاده شود.

سیاهکلی اظهار داشت: واگذاری‌ها باید با یک تیم کارشناسی و متخصص باشد تا سرنوشت کارخانه کنتور سازی که به دلال زمین واگذار شد تکرار نشود.

سیاهکلی افزود: باید بپذیریم که امروز دولت قادر به تصدی گری نیست و هر جا ورود کرده چیزی جز رانت، فساد، تنبلی، افزایش هزینه و نا کارآمدی نداشته و هر کسی که فکر کند با سیستم دولتی می‌توانیم تولید را شکوفا کنیم در اشتباه کامل است.

وی گفت: باید قراردادهای کارگران بتواند امنیت شغلی و روحی کارگر را تضمین کند تا شاغلان جامعه کارگری با آرامش و انگیزه به تولید بپردازند و دغدغه‌ای نداشته باشند.

