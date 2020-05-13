۶۰ درصد از دعاوی کارگری لرستان به صورت سازشی حل و فصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار دادخواست‌های ارائه شده در حوزه روابط کار، اظهار داشت: در سال ۹۸ تعداد ۶ هزار و ۵۳۹ دادخواست کارگری در این اداره کل به ثبت رسیده است، که تعداد، ۵ هزار و ۴۹۸ پرونده منجر به صدور رأی شده است.

وی، به تأثیر سازشی حل و فصل کردن دعاوی اشاره کرد و گفت: این شیوه باعث امکان همکاری کارگر و کارفرما، کاهش فرایند رسیدگی، صرفه جویی در هزینه‌های اداری و سرعت در رسیدگی به شکایات را منجر می‌شود که در سال ۱۳۹۸ تعداد ۳ هزار ۳۳۹ پ رونده (۶۰ درصد از آرا صادره مراجع رسیدگی به دادخواست‌ها) در این شوراها به سازش منتهی شده است.

آشتاب با بیان اینکه مراجع حل اختلاف به منظور رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، موافقت نامه‌های کارگری و یا پیمان‌های دسته جمعی است، تشکیل شده اند اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن این قانون، اداره روابط کار استان لرستان با ۱۸ هیئت تشخیص و ۱۰ هیئت حل اختلاف فعالیت می‌کند.

وی در ادامه، تاکید کرد: ایجاد امنیت شغلی و اشتغال پایدار در گرو حفظ بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تولید است و مراجع حل اختلاف مصداق بارز سه جانبه گرایی بوده و در این راستا دولت می‌بایست نقش سیاست گذاری، نظارت و حمایت قانونی را ایفا کند و فضای کسب و کار با مشارکت و همدلی کارگران و کارفرمایان از هرگونه بحران و تشنج دور نگه داشته شود.