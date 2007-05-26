به گزارش خبرنگار مهر، قرار است این دو موسیقی متن فیلم سینمایی "ژاندراک" را بسازند که پس از موسیقی مجموعه تلویزیونی "بازرس حکومتی" و فیلم سینمایی "راه سنگی" سومین همکاری مشترک عظیمی نژاد و جاستین پوک است.

پوک که ساخت موسیقی "چشمان کاملا بسته" استنلی کوبریک و "تاجر ونیزی" را در کارنامه خود دارد، از علاقمندان موسیقی ایرانی است و از سازهای ایرانی در کارهایش استفاده می کند. عظیمی نژاد که هم اکنون در انگلیس است، بر اساس قرارداد با شرکت ریل وورک متعلق به پیتر گابریل دو قطعه از آلبوم موسیقی نواحی و فرم هایی از موسیقی نوین دنیا را می نوازد.

موسیقی متن فیلم های سینمایی "پارک وی"، "نقاب" و "صحنه جرم ورود ممنوع" از آخرین ساخته های عظیمی نژاد است که هر سه فیلم این روزها بر پرده سینماهای تهران رفته اند.