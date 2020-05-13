اعتبارات بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مجموع اعتبارات عمرانی و تسهیلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: اعتبارات عمرانی این نهاد در سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان و اعتبار مورد نیاز طرح اقدام ملی ۴۰۰ میلیارد تومان بود که مجموعاً به ۷۵۰ میلیارد تومان رسید.

وی با اشاره به اشتغال ایجاد شده توسط این نهاد در سال گذشته افزود: مجموع اشتغال فصلی و دوره‌ای توسط بنیاد مسکن با احتساب طرح‌های کلنگ‌زنی شده قریب به ۱۰ هزار نفر بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعداد روستاهای واقع شده در حریم کیفی رودخانه زاینده رود بیان کرد: از مجموع ۲۳ روستای شهرستان سامان ۲۰ روستا در قالب ۵۱ خانوار و ۲۵۷ واحد در حریم کمی رودخانه و ۸۳۵ واحد در قالب ۱۱۶۷ خانوار در حریم کیفی رودخانه قرار دارد.

رئیسی ادامه داد: از مجموع مساحت ۵۴۹ هکتار مساحت روستاهای شهرستان سامان ۵.۱۵ هکتار در بستر حریم کمی و ۱۱۶.۷ هکتار در حریم کیفی قرار دارد.

وی بیان کرد: ۲۲ درصد از مساحت روستاهای شهرستان سامان در حریم کیفی قرار دارند.

وی با اشاره به قرار داشتن برخی روستاها در حریم لوله گاز و نفت گفت: روستای شوراب صغیر در حریم لوله نفت سراسری قرار دارد که میزان ۲.۵ هکتار از مساحت روستا در حریم قرار گرفته و ۱۲ روستای شهرستان‌های لردگان و بروجن نیز در حریم لوله گاز قرار دارند که معادل ۱۸ هکتار است.