روند احداث بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس رضایت بخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست شورای فنی استان هرمزگان با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های احداث بیمارستان در هرمزگان، عنوان کرد: در حال حاضر از روند اجرای پروژه‌های بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، بیمارستان شریعتی و بیمارستان کودکان رضایت نداریم و باید سرعت اجرای این پروژه‌ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: احداث بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی در بندرعباس از پروژه‌های مصوب سفر ریاست جمهوری و دولت به استان است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منابع اعتباری خوبی نیز به این طرح اختصاص یافته است.

استاندار هرمزگان افزود: با توجه به اهمیتی که دولت برای احداث این بیمارستان قائل بوده تا کنون بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه به پروژه بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس تخصیص یافته اما پیمانکار پروژه بسیار کند عمل کرده و تنها کمتر از ۵۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه و کار شده است.

همتی با تاکید بر اینکه ایرادات این طرح باید رفع و سرعت اجرای آن افزایش یابد، تصریح کرد: برای رفع عقب‌ماندگی‌های این پروژه باید با تلاش شبانه روزی و به صورت سه شیفت برای تکمیل این طرح بسیار مهم کار شود.

وی با تذکر جدی به مسؤولان برای کوتاهی‌های صورت گرفته در این طرح، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان به عنوان کارفرما و همچنین پیمانکار و مشاور طرح نیز در اجرای پروژه بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی کوتاهی داشته‌اند که تذکر جدی به آنها داده می‌شود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: باید طی ۲۴ ساعت آینده برنامه اجرایی این طرح ارائه شود و مشخص شود که آیا با پیمانکار فعلی امکان اجرای آن وجود دارد یا باید آن را کنار گذاشته و پیمانکار جدیدی

انتخاب شود تا این پروژه شتاب بگیرد.

همتی همچنین با تاکید بر رفع مشکلات بیمارستان شریعتی بندرعباس، اظهار داشت: با تصمیمات اتخاذ شده، این بیمارستان باید تا پایان خردادماه سال جاری تکمیل، تجهیز و آماده بهره‌برداری شود.

وی به پروژه بیمارستان کودکان بندرعباس نیز اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه با توجه به تعارضاتی که بین بخش خیرین و بخش دولتی داشت، دچار کندی در اجرا بوده و با شیوه فعلی امکان مشارکت خیرین نبود و بر این اساس ساخت و ساز بیمارستان کودکان توسط بخش دولتی انجام می‌شود و منابع خیرین برای تجهیز آن به کار گرفته خواهد شد.