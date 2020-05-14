مخاطبان مجازی سوگواره «شبیه علی(ع)» را پسندیدند/ اجرای تعزیه اصیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: به مناسب شب های قدر مجلس تعزیه خوانی با عنوان سوگواره «شبیه علی(ع)» از ۲۱ اردیبهشت تا ۲۷ این ماه هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰ اجرا و به شکل زنده برای مخاطبان پخش می شود.

وی افزود: هفت مجلس به وسیله یک گروه تلویزیونی و سه دوربین حرفه ای ضبط و به طور همزمان و زنده در آپارات، هیات آنلاین و آوای فاطمیه (متعلق به تعزیه خوانی ها) برای مخاطبان پخش می شود. این هفت مجلس با حضور بزرگان، برجستگان و صاحب نامان این هنر اصیل از شهرهای اراک، تفرش، قم، قزوین و تهران که از خاستگاه های تعزیه ایران اسلامی هستند، به صورت حرفه ای اجرا می شود.

زارعی به موضوع مجالس تعزیه اشاره کرد و گفت: مجلس اول به نام حضرت مسلم ابن عقیل (ع)، شب دوم به نام دوطفلان مسلم، مجلس سوم به نام حربن یزید ریاحی و شب چهارم به نام حضرت عباس (ع) اجرا شده و در ادامه مجلس پنجم شهادت حضرت امیرالمومنین (ع)، شب ششم با عنوان بازار شام و تعزیه هفتم نیز عمربن عبدود خواهد بود.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری یادآور شد: تعزیه های در حال اجرا متناسب با فضا و حال و هوای ماه مبارک رمضان و امروز جامعه تهیه و تنظیم شده و هر شب آن نیز به یکی از سرداران شهید اسلام مانند شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی و دیگر شهدا تقدیم می شود.

زارعی به استقبال خوب مردم از مجالس تعزیه در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: هر شب حدود ۲۰ هزار مخاطب در فضای مجازی داشته ایم که پس از هر مجلس، با پیام های خود احساساتشان را از دیدن یک تعزیه اصیل توسط برجسته ترین تعزیه خوانان کشور بازگو می کنند.

وی تصریح کرد: براساس وظیفه و احساس مسئولیت، همچنین نیاز مردم مومن و متدین ایران اسلامی در فضای خاص شیوع کرونا که امکان برگزاری مراسم ها در اماکن مذهبی محدود شد، استفاده از فضای مجازی و هنر اصیل تعزیه خوانی در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان به قدمت تعزیه و تعزیه خوانی در کشورمان اشاره کرد و اظهار داشت: هفت مجلس طراحی شده در شب های قدر امسال با اجرای استادان این حرفه از شهرهای مختلف اجرا می شود و حوزه هنری نیز در پایان هر شب از اجراکنندگان تجلیل به عمل می آورد.