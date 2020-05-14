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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۰:۴۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

استقبال مردم از بازگشایی مساجد در شب‌های قدر بی‌نظیر است

استقبال مردم از بازگشایی مساجد در شب‌های قدر بی‌نظیر است

ساری - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران از استقبال گسترده و بی نظیر مردم مومن و انقلابی از بازگشایی مساجد در شبهای پرفضیلت قدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در برگزاری مراسم پرفضیلت شب‌های قدر در مساجد، گفت: مراسم شب‌های قدر با استقبال کم نظیر و همراهی ملت بزرگ ایران و رعایت تمامی موارد ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان در تمامی مساجد محوری شهرهای مازندران برگزار شد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شب‌های قدر و شهادت مولی الموحدین امیر المومنین علی (ع) و با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در بازگشایی مساجد و اماکن متبرکه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اظهار داشت: ملت فهیم، مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در برگزاری آئین شب‌های احیا و شب‌های پرفضیلت قدر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزرات بهداشت و درمان بار دیگر خوب درخشیدند و به فرموده وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این مراسم‌ها بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد و همراهی بی نظیر خود مردم و گروهای جهادی و مجموعه‌های مرتبط در برگزاری این آئین در کشور بسیار اثربخش و موفقیت آمیز بود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پیش بینی شده از سوی مجموعه دستگاه‌های فرهنگی و همکاری بسیار ارزشمند سازمان‌های بهداشتی و درمانی در هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم، افزود: تمامی مقدمات و پیش بینی‌های لازم برای سلامت شرکت کنندگان در این مراسم پر فضیلت برنامه ریزی شده بود و تمامی اقدامات و تصمیمات لازم و مهم اتخاذ شده بود.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در خصوص بازگشایی مساجد و اماکن متبرکه در شب‌های قدر با هماهنگی و برنامه ریزی ستاد ملی مبارزه با کرونا اشاره و تصریح کرد: مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در همه بحران‌های مختلف در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانستند با هوشیاری، وحدت و همدلی از این مشکلات عبور کنند و در پی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹) هم در کشور این وحدت و همدلی تجلی بیشتری پیدا کرد و تلاش گروه‌های مردمی و جهادی در این بحران‌ها و حتی در برگزاری هرچه بهتر مراسمهای شب‌های قدر بسیار ستودنی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان سخنان خود به برخی دشمنی‌ها و شایعه پراکنی ها در خصوص مساجد، اماکن مقدسه و متبرکه و حرم‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: دشمنی‌ها و کینه توزی های مستکبران عالم و ایادی آنها نسبت به ملت بزرگ و مؤمن و انقلابی ایران اسلامی تمامی ندارد و علت این دشمنی‌ها اسلام خواهی و دین مداری ملت مسلمان ایران است و در پی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹) بهانه‌ای شد تا مساجد، اماکن مقدسه و متبرکه را مورد هجمه قرار دهند که با تدبیر هوشمندانه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی این نقشه شوم آنها هم با شکست مواجه شد.

کد مطلب 4925356

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