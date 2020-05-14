به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در برگزاری مراسم پرفضیلت شب‌های قدر در مساجد، گفت: مراسم شب‌های قدر با استقبال کم نظیر و همراهی ملت بزرگ ایران و رعایت تمامی موارد ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان در تمامی مساجد محوری شهرهای مازندران برگزار شد.

وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن شب‌های قدر و شهادت مولی الموحدین امیر المومنین علی (ع) و با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در بازگشایی مساجد و اماکن متبرکه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اظهار داشت: ملت فهیم، مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در برگزاری آئین شب‌های احیا و شب‌های پرفضیلت قدر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزرات بهداشت و درمان بار دیگر خوب درخشیدند و به فرموده وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی این مراسم‌ها بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شد و همراهی بی نظیر خود مردم و گروهای جهادی و مجموعه‌های مرتبط در برگزاری این آئین در کشور بسیار اثربخش و موفقیت آمیز بود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پیش بینی شده از سوی مجموعه دستگاه‌های فرهنگی و همکاری بسیار ارزشمند سازمان‌های بهداشتی و درمانی در هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم، افزود: تمامی مقدمات و پیش بینی‌های لازم برای سلامت شرکت کنندگان در این مراسم پر فضیلت برنامه ریزی شده بود و تمامی اقدامات و تصمیمات لازم و مهم اتخاذ شده بود.

حجت الاسلام ناصر شکریان امیری در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات ارزشمند رهبر معظم انقلاب در خصوص بازگشایی مساجد و اماکن متبرکه در شب‌های قدر با هماهنگی و برنامه ریزی ستاد ملی مبارزه با کرونا اشاره و تصریح کرد: مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در همه بحران‌های مختلف در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانستند با هوشیاری، وحدت و همدلی از این مشکلات عبور کنند و در پی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹) هم در کشور این وحدت و همدلی تجلی بیشتری پیدا کرد و تلاش گروه‌های مردمی و جهادی در این بحران‌ها و حتی در برگزاری هرچه بهتر مراسمهای شب‌های قدر بسیار ستودنی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در پایان سخنان خود به برخی دشمنی‌ها و شایعه پراکنی ها در خصوص مساجد، اماکن مقدسه و متبرکه و حرم‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: دشمنی‌ها و کینه توزی های مستکبران عالم و ایادی آنها نسبت به ملت بزرگ و مؤمن و انقلابی ایران اسلامی تمامی ندارد و علت این دشمنی‌ها اسلام خواهی و دین مداری ملت مسلمان ایران است و در پی شیوع این ویروس منحوس (کووید ۱۹) بهانه‌ای شد تا مساجد، اماکن مقدسه و متبرکه را مورد هجمه قرار دهند که با تدبیر هوشمندانه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی این نقشه شوم آنها هم با شکست مواجه شد.