به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قلقلهای عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان، با اشاره به هشدار احتمال بارشهای سنگین و وقوع سیلاب در غرب کشور، بر آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی و انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کوهستانی و پربارش بودن شهرستان پاوه، اظهار کرد: با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه، احتمال فعال شدن دامنههای ناپایدار و وقوع زمینلغزش وجود دارد و دستگاههای متولی باید آمادگی لازم را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پاوه افزود: بر اساس پهنهبندیهای انجامشده، دستکم ۳۱ درصد از مساحت شهرستان در پهنههای با حساسیت زیاد و بسیار زیاد زمینلغزش قرار دارد و حداقل ۱۹ روستا نیز در معرض این خطر شناسایی شدهاند.
قلقلهای با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی گفت: راهداری باید در نقاط حساس مستقر شود و پلها و آبراههها نیز مورد لایروبی قرار گیرند؛ همچنین هلالاحمر، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آبفا، شهرداریها و دیگر دستگاههای خدماترسان باید نیروها و تجهیزات خود را در آمادهباش کامل قرار دهند.
وی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی به روستاهای در معرض خطر تأکید کرد و افزود: پیشبینی مکانهای اسکان اضطراری، پاکسازی کانالهای شهری، ترمیم محل حفاریها و اجرای اقدامات آبخیزداری باید در دستور کار دستگاههای مربوطه قرار گیرد.
معاون عمرانی فرمانداری پاوه خاطرنشان کرد: لازم است از ساختوساز و اتراق در حریم رودخانهها جلوگیری شود و دستگاههای مسئول با شناسایی نقاط حساس، اقدامات پیشگیرانه را پیش از وقوع هرگونه حادثه احتمالی انجام دهند.
وی در پایان تصریح کرد: هشدارهای هواشناسی به معنای قطعی بودن وقوع سیلاب نیست، اما مدیریت بحران باید با فرض احتمال بارشهای سنگین، تمهیدات پیشگیرانه را پیش از وقوع حادثه اجرا کند تا در صورت بروز بحران، میزان خسارات به حداقل برسد.
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