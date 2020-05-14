شارلوا دست بردار کاوه رضایی نیست/ مذاکره با بروژ برای جذب دائمی

به گزارش خبرنگار مهر، سایت «voetbalprimeur» در گزارشی که امروز منتشر کرده است، درباره وضعیت کاوه رضایی و احتمال باقی ماندن این بازیکن در تیم شارلوا نوشت: «بعد از یک فصل ناامید کننده، کلاب بروژ تصمیم گرفت کاوه رضایی را در تابستان قبل به صورت قرضی به تیم شارلوا بدهد. این بازیکن ایرانی در شارلوا با گل هایی که به ثمر رساند بهتر بود. آینده این بازیکن کجا خواهد بود؟

در رسانه های ایران اینطور به نظر می رسد رضایی برای بازگشت به کلاب بروژ شانس بیشتری دارد اما این اتفاق ممکن است به سرعت رخ ندهد.

شارلوا می خواهد به زودی برای تصمیم گیری درباره آینده کاوه رضایی با باشگاه کلاب بروژ سر میز مذاکره بنشیند. شارلوا دنبال قرض گرفتن مجدد رضایی و یا خرید قطعی این بازیکن است؛ هرچند که به نظر می رسد کار دشواری باشد. کلاب بروژ برای جذب رضایی ۵ میلیون یورو هزینه کرده بود و حالا مبلغی بالاتر از این را درخواست می کند.

رضایی در این فصل برای شارلوا در ۲۲ بازی لیگ، ۱۲ گل به ثمر رساند. قرارداد او با تیم بروژ تا سال ۲۰۲۲ است.»