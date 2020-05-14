فرارسیدن شهادت امیرمومنین حضرت علی (ع) مردم قومس را به سوگ نشاند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: لیلهالقدر مردم دیار قومس امسال متفاوت از سالهای قبل در حالی برگزار شد که فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت موازین بهداشتی به دلیل شیوع بیماری کرونا، حال و هوایی خاص به این آئین و همچنین مراسم ویژه شب شهادت مولا علی (ع) بخشیده بود.
مردم متدین و خداجوی استان سمنان اعمال شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان را امسال به نحوی دیگر بهجا آوردند، متفاوتتر از سالهای قبل آنهم به خاطر دردسرهای ویروس منحوسی که سبب شد تا مساجد در این شبهای گرانقدر که دیار قومس، نورباران میشود تنها برای دو ساعت پذیرای مردم متدین باشند.
شب آمرزش گناهان
مردمی که با رعایت توصیههای بهداشتی اعم از فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و دستکش، استفاده از چادر و وسایل شخصی و بادلهایی آکنده از غم شهادت مولایشان، لیلهالقدری بهیادماندنی داشتند. شبی به بلندای آسمانها و به وسعت دلهای کویری مردم استان سمنان.
مساجد و بقاع متبرکه بهخصوص فضاهایی که مسقف نبودند، امشب میزبان خیل عاشقان به مولایشان بودند تا در شب نزول قرآن، در شب شهادت حضرت علی (ع) بر سر و سینه بزنند و برای آمرزش گناهانشان در شبی که مقدرات یک سال در آن رقم میخورد، یا الله … الهی اَلعَفو و اَلغُوث سر دهند.
شبی که امسال با شب جمعه همراه شده و متعلق به آقایمان اباعبدالله الحسین (ع) است و چه زیبا مردم دیار قومس از پیر و جوان، زن و مرد و کوچک و بزرگ در این شب نزول قرآن، فرج حضرت ولی عصر (عج) را از خدای منان خواستند. مردمی که امشب صدای دعاهایشان به آسمان میرسد. آسمانی نورانی از عطر نزول قرآن.
شب قدر با رنگ و بوی متفاوت
چقدر این لیلهالقدر و همزمانی آن با شهادت علی (ع) و بامداد جمعهای که متعلق به منتظران است، رنگ و بوی دیگری دارد امسال؛ شبی که حتی زور ویروس منحوس هم به دلهای مؤمن و گرهخورده به عشق علی بن ابیطالب (ع) نرسیده و از جایجای این استان خبر دلدادگی و عشق میآید.
بسیاری از مردم استان این شب را در خانه و پای تلویزیون میگذرانند اما بسیاری نیز صفای حضور در بقاع متبرکه، مزار شهدا و مساجد را البته با رعایت مسائل و نکاتی که از قبل متصدیان، آن را تذکر دادهاند، را با خانه ماندن عوض نکردهاند.
حضرت موسی بن جعفر (ع) درباره شب قدر فرمودند: «کسی که در شب قدر غسل کرده و تا سپیده صبح شبزندهداری کند، گناهانش آمرزیده میشود» و این نشان میدهد که چرا مردم متدین استان سمنان به این شب علاقهمند هستند. مردمی که دین و دینداریشان شهره خاص و عام است. مردمی که امشب اَللهمَ بهحق هذَالقُرآن … سر میدهند.
رعایت موازین بهداشتی
شرایط این شب قدر اما با سالهای پیش متفاوت است آنگونه که حجتالاسلام علی شکری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به خبرنگار مهر، میگوید: رعایت موازین بهداشتی شامل ترجیح برگزاری در فضای باز یا شبستانهای مساجد بهگونهای که تنها ۲۵ درصد فضای مسجد مملو از جمعیت شود، رعایت فاصلهگذاری، استفاده از وسایل شخصی، ممنوعیت پذیرایی و اطعام و … خوشبختانه در شب نوزدهم و بیست و یکم ماه رمضان نشان داد که مردم ما تا چه اندازه به حفظ مسائل مرتبط با بهداشت فردی و جمعی مصرّ هستند.
شکری بابیان اینکه هیچ گزارشی مبنی بر عدم رعایت موازین بهداشتی در سطح استان سمنان نرسیده است، بیان کرد: بنا به همین تجربه امروز مطالبهای که از سوی مردم استان سمنان وجود دارد، بازگشایی دائمی مساجد به همین طریق و با رعایت همین شیوهنامهها است که امیدواریم موردعنایت و توجه مسئولان قرار گیرد.
وی بابیان اینکه حفظ سلامتی مردم بسیار واجب است اما مردم هم نشان دادند که خوشبختانه تمام موازین را بهخوبی در بقاع متبرکه و مساجد و … رعایت کردهاند، بیان کرد: با حمایت و نظارت کامل اداره کل تبلیغات اسلامی و با همکاری امنای مساجد و بقاع خوشبختانه برگزاری مراسم شبهای قدر با رعایت کامل اصول بهداشتی رقم خورد که جا دارد از مردم تقدیر کنیم.
مساجد بهترین جا برای ترویج فرهنگ دینی
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «معتقدم اگر قواعد سختگیرانهای هم در این زمینه وضع شود، مردم مؤمن و مسجدی حتماً بیشتر از دیگران به آن عمل میکنند» ادامه داد: محوریت گروههای مردمی بهویژه هیئات امنای مساجد، هیئات مذهبی، ائمه جماعات، گروههای جهادی و عزیزان بسیجی محوریت بازگشایی مساجد در لیالی قدر را بر عهده گرفتند و از عهده این وظیفه خطیر بهخوبی برآمدند.
شکری در ادامه مساجد، امامزادگان، بقاع متبرکه و … را بهترین راه ترویج و توسعه فرهنگ دینی و رشد معنویت در جامعه دانست و تأکید کرد: مردم تلاشهای مجاهدانه عموم مردم بهویژه کادر پزشکی و درمانی، گروهای فرهنگی تبلیغی، پایگاههای مقاومت بسیج و همچنین مساجد در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا را ارج مینهند و در کنار آن خواستار استفاده از همه ظرفیتهای اماکن دینی شدند.
قدردانی از مردم
آیتالله سید محمد شاهچراغی نماینده ولیفقیه در استان سمنان نیز در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از مردم برای رعایت فاصلهگذاری و موازین بهداشتی، گفت: خوشبختانه مردم فهیم و متدین استان با رعایت تمام مسائلی که از سوی مسئولان بهخصوص مسئولان بخش بهداشت و درمان اعلام شد، آئین ویژه شب قدر را برگزار کردند.
وی همچنین از متصدیان برگزاری این مراسم نیز تقدیر کرد و افزود: نظارتها، حمایتها و هماهنگیهای مرتبط با برگزاری آئین و اعمال شب خوشبختانه در سطح خوبی در استان سمنان صورت گرفت.
قومسیها اما در این شب نذوراتی هم دارند که البته امسال به دلیل کرونا، بهجای تهیه اطعام، هزینه آن را به قرارگاه رزمایش مواسات کمک کردند تا بهصورت یکجا به نیازمندان کمک شود اما نذر خون دادن در شبهای احیا، باعث شده تا در این شبها، مراکز انتقال خون تا پاسی از شب به روی مردم گشوده باشند مردمی که میآیند با ذکر یا علی (ع) بر لبانشان، زندگی اهدا میکنند.
جمع آوری نذورات مردم
در همین رابطه امامجمعه شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کسانی که سالهای گذشته نذورات یا اطعام داشتند در سال جاری میتوانند به همان میزان به قرارگاه رزمایش مواسات کمک کنند تا اطعام نیازمندان با رعایت تمام موازین بهداشتی و مسائل مرتبط با کرونا صورت گیرد، بیان کرد: این قرارگاه از طریق شناسایی نیازمندان که با محوریت مساجد در همه محلات و در تمام نقاط توسط امداد محلهها، امنای مساجد و … صورت گرفته، تمام کمکها را به نیازمندان میرسانند.
حجتالاسلام عباس امینی بابیان اینکه به دلیل کرونا بهتر است مردم اطعام شخصی را برگزار نکرده و بهجای آن به قرارگاه رزمایش کمک کنند، بیان کرد: پس از اجرای رزمایش نخست که مقابله با کرونا بود بنا به پیشنهاد رهبر معظم انقلاب اسلامی مرحله دوم این رزمایش باهدف مقابله با آثار سو اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… برگزار شد که خوشبختانه شاهد استقبال و مشارکت خوب مردم دراینباره هستیم.
آنانی که سر کارشان هستند
آئین این شب گرانقدر همچنین در بیمارستانها، پادگانها، ایستگاههای آتشنشانی، شهرداریهای استان سمنان و دیگر مشاغلی که خدمترسانی به مردم برایشان شبانهروز ندارد، باشکوه خاصی برگزار شد. امروز مردم استان سمنان زیباتر شدهاند. ذکر لبشان العفو است و دلشان به نور قرآن روشن. شب آسمانی شدن حضرت علی (ع) و نزول آیات الهی به زمین. شبی که مرزهای بین زمین و آسمان از هم تفکیک نمیشوند.
مردم استان سمنان اما امسال شب قدرشان را با غسل و احیا و زیارت و نماز و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت نماز و «دعای جوشن کبیر» در حالی سپری کردهاند که ذکر دعای یا مُولِجَ اللَّیلِ فِی النَّهارِ… به این شب زیبایشان نوری دوباره بخشیده است.
حضور مردم برای اهدای خون در استان سمنان آنقدر چشمگیر است که هرساله سازمان انتقال خون از مردم میخواهد تا این نذرشان را در روزهای ماه مبارک رمضان تقسیم کنند تا شاهد ازدحام برای اهدای خون در شبهای احیا بهخصوص در شب قدر و شهادت علی (ع) نباشیم و این یعنی مردم پای عهدشان باخدایشان هستند عهدشان با مولایشان … حتی کرونا هم نمیتواند جلویشان را بگیرد.
مرزی بین زمین و آسمان نیست
امشب مرزی بین آسمان و زمین در استان سمنان و دیگر نقاط ایران اسلامی و جهان اسلام وجود ندارد. آسمان انگار به زمان دوختهشده است و فرشتگان در بین آن رفتوآمد میکنند و مردم متدین و خداشناس قومس نیز که از سال قبل خود را برای این لحظه آماده کردهاند، بهخوبی از این فرصت استفاده میکنند. الهی العفو … خدا یا مرا ببخش و بیامرز...
چه خوب است در این شب که متعلق به امام علی (ع) و امام زمان (عج) است یادی هم از کسانی کنیم که شب قدر گذشته کنارمان بودند و امروز نیستند همچنین این شب فرصت خوبی است تا برای همه مردم مسلمان ایران اسلامی دعا کنیم تا بهزودی از شر این ویروس منحوس خلاص شوند… آخر امشب شب قدر است… شب زیبای استجابت دعا.
شبی به بلندای آسمان …
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