طغیان کرونا در خوزستان/۴۲۴ بیمار جدید شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احسان پور، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از شناسایی ۴۲۴ مورد جدید ابتلاء به کرونا ویروس در خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: به دستور استاندار خوزستان، به منظور شفاف سازی در اطلاع رسانی، آمار استان به تفکیک شهرستان‌ها و به صورت بیماران بستری و سرپایی ارائه خواهد شد.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب آمار ۲۴ ساعت گذشته تفکیکی استان به این صورت است که در حوزه دانشگاه جندی شاپور اهواز ۲۸۷ مورد جدید، ۹۳ مورد بستری و ۱۹۴ مورد سرپایی، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۶۴ مورد جدید ،۱۰ مورد بستری و ۵۴ مورد سرپایی، در حوزه دانشکده علوم پزشکی شوشتر ۲۹ مورد جدید، ۱۳ مورد بستری و ۱۶ مورد سرپایی، در حوزه دانشکده علوم پزشکی بهبهان سه مورد که هر سه سرپایی و در حوزه دانشکده علوم پزشکی آبادان ۴۱ مورد جدید، ۱۵ مورد بستری و ۲۶ مورد سرپایی شناسایی شده‌اند.

احسان پور در خصوص آمار مبتلایان جدید به تفکیک شهرستان‌های استان نیز گفت: اهواز: ۲۱۱ مورد، دزفول: ۵۱ مورد، شوشتر: ۲۹ مورد، آبادان: ۲۸ مورد، باوی: ۱۶ مورد، شوش: ۱۱ مورد، کارون: ۱۰ مورد، دشت ازادگان: هشت مورد، ماهشهر: هشت مورد، رامهرمز: هفت مورد، مسجدسلیمان: هفت مورد، شادگان: هفت مورد، خرمشهر: ۶ مورد، بهبهان: پنج مورد، حمیدیه: پنج مورد، باغملک: سه مورد، رامشیر: سه مورد، گتوند: سه مورد، هویزه: دو مورد، اندیمشک: دو مورد و امیدیه یک مورد ابتلای جدید در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.

وی بیان کرد: بیماران سرپایی که به دنبال غربالگری در مراکز جامع سلامت شناسایی شده و نیاز به بستری نداشته‌اند، در قرنطینه خانگی به سر برده و تحت پایش مداوم مراکز بهداشتی قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: همچنین هر سه آزمایشگاه تشخیص کرونا با حداکثر ظرفیت و با تلاش‌های شبانه روزی همکاران معاونت آموزش، بهداشت و درمان دانشگاه در حال به روز رسانی روند پاسخدهی به حجم بالای نمونه‌های دریافتی هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: متأسفانه از ابتدای شیوع اپیدمی در خوزستان تاکنون ۳۲۶ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۷۳۳ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان تحت مراقبت هستند و چهار هزار و ۷۱۲ بیمار نیز پس از بهبودی از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.