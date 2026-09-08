https://mehrnews.com/x3d2by ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6941709 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ قرار ۱۹۲ مردم رشت در زیر بارش رحمت الهی رشت- در این فیلم، قرار ۱۹۲ مردم رشت در میدان برای دفاع از وطن و زیر بارش رحمت الهی را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6941709 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم بندرعباس برای دفاع از میهن اسلامی قرار شبانه رشتیها به ایستگاه ۱۹۳ رسید حماسه آفرینی مردم مازندران تکرار شد موج یکصد و نود و چهارم اجتماع مردم رشت در میدان تغییر مرجعیت خبری در میان مردم، ریشه در عملکرد رسانههای رسمی دارد برچسبها تجمع مردمی بارش باران استان گیلان رشت
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