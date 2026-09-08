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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

قرار ۱۹۲ مردم رشت در زیر بارش رحمت الهی

قرار ۱۹۲ مردم رشت در زیر بارش رحمت الهی

رشت- در این فیلم، قرار ۱۹۲ مردم رشت در میدان برای دفاع از وطن و زیر بارش رحمت الهی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6941709

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