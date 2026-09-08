https://mehrnews.com/x3d29Y ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6941681 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ تجمع مردم یاسوج در صد و نود و دومین شب مقاومت و پایداری یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و نود و دومین شب مقاومت و پایداری برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 6941681 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
نظر شما