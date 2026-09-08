https://mehrnews.com/x3d2bh ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6941696 استانها یزد استانها یزد ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ مادر شهید رضا فتاحی بافقی تشییع شد یزد - پیکر مادر شهید «رضا فتاحی بافقی»، در بافق تشییع و در گلزار شهدای امامزاده عبدالله(ع) به خاک سپرده شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6941696 کپی شد مطالب مرتبط ۱۹۰ شب گذشت؛ عشق مردم بجنورد هنوز در میدان شهید زنده است کل وحشی؛ همزیست صخرههای کوه بافق نسخه یزد برای فتح بازار گردشگری سلامت؛از درمان ناباروری تا میراث جهانی کلاله در سوگ شهید کیوان رامرودی؛ پیکر شهید بر دوش مردم تشییع شد امام جمعه بافق: اقتصاد و معیشت مردم نیازمند برنامهریزی جدی است کاروان پیاده بیتالرضای بافق به مشهد رسید برچسبها بافق یزد مادر شهید مراسم تشییع
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