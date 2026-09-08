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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

مادر شهید رضا فتاحی بافقی تشییع شد

مادر شهید رضا فتاحی بافقی تشییع شد

یزد - پیکر مادر شهید «رضا فتاحی بافقی»، در بافق تشییع و در گلزار شهدای امامزاده عبدالله(ع) به خاک سپرده شد.

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کد مطلب 6941696

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    نظرات

    • راضیه ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پایان فراق مادر و فرزند

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