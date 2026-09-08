کاهش رطوبت از اواسط چهارشنبه در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی همچنان استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را نشان می‌دهد و در این ایام با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری و انباشت رطوبت، شاهد ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای نقطه‌ای به همراه رعدوبرق و وزش باد متوسط تا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان به ویژه در مناطق غربی، شمال غربی، شمالی، شمال شرقی، شرقی، مرکزی و ارتفاعات خواهیم بود.

وی افزود: همچنین احتمال برخاستن گرد و خاک مو شمال شرقی، شرقی، مرکزی و ارتفاعات خواهیم بود.

سببزه زاری بیان کرد: همچنین احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی و همرفتی به ویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی به صورت نوسانات یک تا دو درجه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته استان بیان کرد: در این مدت آبادان با دمای ۴۶.۳ و ایذه با دمای ۲۲.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴ و کمینه دمای ۲۹.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.