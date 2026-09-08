https://mehrnews.com/x3d2b3 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6941684 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص افتدار پرچم ایران اراک- در این ویدئو مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص اقتدار پرچم ایران را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6941684 کپی شد مطالب مرتبط حماسه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود ویکمین شب تجدید عهد با رهبر انقلاب اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی در مسیر ولایت؛ ۱۹۳ شب ایستادگی و تجدید میثاق دیار آفتاب با رهبری میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و نودمین شب قرار عاشقی ۱۹۰ شب حماسه و ایستادگی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک پرچم ایران رهبر معظم انقلاب اسلامی
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