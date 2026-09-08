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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص افتدار پرچم ایران

مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص افتدار پرچم ایران

اراک- در این ویدئو مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص اقتدار پرچم ایران را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6941684

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