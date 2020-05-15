به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک توسعه آسیا پیش‌بینی قبلی خود در مورد میزان خسارت ویروس کرونا را ۲ برابر کرد و هشدار داد این بحران ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی جهان را از بین خواهد برد.

گزارش این بانک که در روز جمعه منتشر شد نشان داد که اقتصاد جهانی از بحران کرونا بین ۵.۸ تریلیون دلار تا ۸.۸ تریلیون دلار خسارت خواهد دید که این معادل ۶.۴ درصد تا ۹.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.

این پیش‌بینی جدید نسبت به پیش‌بینی قبلی این بانک که در ماه آوریل منتشر شد خیلی بدتر شده است. بانک توسعه آسیا در آن زمان پیش‌بینی کرده بود که خسارت ویروس کرونا برای اقتصاد جهانی بین ۲ تا ۴.۱ تریلیون دلار خواهد بود.

این بانک اعلام کرد که میزان خسارت ویروس کرونا به مدت زمانی بستگی خواهد داشت که دولت‌ها بتوانند شیوع آن را تحت کنترل درآورند. طبق بدترین سناریوی بانک، پیش‌بینی می‌شود که این بحران حداقل یک نصف سال دیگر ادامه داشته باشد. بهترین سناریوی بانک هم یک دوره بحران ۳ ماهه را در نظر گرفته است.

اقتصاددانان ارشد بانک توسعه آسیا (ای‌دی‌بی)، یاسویوکی ساوادا، گفت: تحلیل‌های جدید ما نشان‌دهنده تصویر گسترده تأثیر مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی است.

طبق این پیش‌بینی آسیا متحمل ضرری ۱.۷ تا ۲.۵ تریلیون دلاری خواهد شد و چین به تنهایی ۱.۶ تریلیون دلار خسارت خواهد دید.