رانش زمین تأسیسات برق شهرستان طالقان را قطع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلامی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اثر رانش زمین در مسیر مانوری فیدر سد و نصر، خسارتی بالغ بر ۶۳ میلیون ریال به شبکه برق تغذیه کننده منطقه وارد شد، اظهار کرد: این رخداد همچنین موجب آسیب‌هایی از جمله کج شدن پایه و پارگی سیم را به همراه داشت.

وی گفت: طی بازدید دوره‌ای اکیپ بازدید «پی ام» واحد بهره برداری از منطقه آسیب دیده مسیر می فیدر سد و نصر (پایین طالقان محدوده تاج سد - جاده نساء سفلی) و مشاهده اشکال در شبکه، ضمن تماس تلفنی با دیسپاچینگ (مرکز کنترل) و ثبت اعلام عیب در سیستم، مبنی بر کج شدن پایه و سیم پارگی به دلیل رانش زمین، با برنامه ریزی لازم اکیپ حوادث وارد عمل شده و نسبت به رفع مشکل اقدامات لازم صورت گرفت.

سرپرست مدیریت توزیع برق طالقان گفت: البته لازم به توضیح است که در این خصوص اقداماتی از قبیل اصلاح پایه و فونداسیون، اصلاح شبکه و همچنین تعویض سیم آلومینیوم و تعویض کلمپ، جهت افزایش پایداری برق مشترکین در دستور کار قرار گرفت و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شد.