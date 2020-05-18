به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واحد تولیدی سلول‌های خورشیدی واقع در ناحیه صنعتی شهابیه خمین از تجهیزات کامل انرژی خورشیدی و برق خورشیدی برای اولین بار در کشور و خاورمیانه برخوردار است.

استاندار مرکزی گفت: در فاز نخست این واحد تولیدی ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید تعدادی از سلول‌های خورشیدی به‌صورت آزمایشی هزینه شده و فاز دوم شامل ویفر (صفحات نگه‌دارنده سلول‌های خورشیدی) است.

وی ادامه داد: با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این پروژه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است.

استاندار مرکزی گفت: با راه‌اندازی فاز نخست پروژه تولید سلول‌های خورشیدی وارد یک فضای فناوری جدید به لحاظ تجهیزات پیشرفته می‌شویم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه امروز بسیاری از تجهیزات شرکت تولیدکننده سلول‌های خورشیدی آماده است و تعدادی نیز در حال واردات از کشورهای اروپایی است.

به گفته استاندار مرکزی، در فاز نخست این پروژه ۳۰۰ نفر به‌طور مستقیم جذب می‌شوند و با افزوده شدن ۵۰۰ نفر در فاز دوم بیش از سه هزار شغل مستقیم که هزاران شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود و فضای کسب و کار را در این شهرستان تسهیل می‌کند.

آقازاده تصریح کرد: در بخش مرکزی شهرستان خمین و روستای جلماجرد و تعدادی از روستاهای اطراف، کشاورزان و روستاییان خواهان حقابه قانونی هستند که در بعضی از سال‌ها به‌دلیل خشک‌سالی از دست رفته است.

وی ادامه داد: علت این خشک‌سالی این است که در بالا دست شهرستان گلپایگان و اصفهان برخی از کشاورزان بیش از سهمیه حقابه را برداشت کردند.

استاندار مرکزی گفت: خوشبختانه به‌دلیل نزولات آسمانی سال گذشته و امسال وضعیت رودخانه بهتر شده، اما مشکل کشاورزان روستاهای اطراف آن حل نشده است.

آقازاده با اشاره به بازدید امروز این رودخانه اظهار کرد: آب این رودخانه به‌خوبی جریان دارد و مشکلی برای مصرف کشاورزی روستاها نیست، اما در صورت مواجهه با مشکلات کم آبی مشکلات به روال قبل بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: شورا، دهیاری و بخشداری روستاهای جلماجرد، قیدو مزاین انتظار دارند، حقابه قانونی براساس سند به آن‌ها برسد.

استاندار مرکزی گفت: مقرر شد، فرماندار شهرستان خمین، با فرماندار گلپایگان و به همراه ۲ معاون استانداری مرکزی و اصفهان این موضوع مورد بررسی قرار بدهند تا حقابه شهرستان گلپایگان و خمین به اندازه‌ای باشد که سهمیه قانونی را برداشت کنند.

آقازاده عنوان کرد: در حال حاضر کمربندی خمین با پیشرفت روبه رو است، اما تقاطع محور خمین به اراک در این مسیر مشکلات اتصال و به ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که برای تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه با دعوت از معاون زیرساخت وزارت راه و شهرسازی، امیدواریم بهره‌برداری آن‌را تا پایان امسال شاهد باشیم.

به گفته وی، محور خمین به الیگودرز در حال تعریض و تا مرز استان لرستان به اتمام رسیده است و بهره‌برداری از ۱۲ کیلومتر آن با مشکلات فنی موجه شده که در حال رفع است و ۱۵ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد.

استاندار مرکزی عنوان کرد: محور خمین به الیگودرز تا پایان سال ۹۹ تعریض و چهاربانده می‌شود.