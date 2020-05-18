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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۴۲

استاندار مرکزی خبر داد؛

راه‌اندازی فاز نخست واحد تولیدی سلول‌های خورشیدی خمین

راه‌اندازی فاز نخست واحد تولیدی سلول‌های خورشیدی خمین

خمین- استاندار مرکزی از راه اندازی فاز نخست واحد تولیدی سلول های خورشیدی ظرف سه ماه آینده در شهرستان خمین خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: واحد تولیدی سلول‌های خورشیدی واقع در ناحیه صنعتی شهابیه خمین از تجهیزات کامل انرژی خورشیدی و برق خورشیدی برای اولین بار در کشور و خاورمیانه برخوردار است.

استاندار مرکزی گفت: در فاز نخست این واحد تولیدی ۲۰۰ میلیارد تومان برای تولید تعدادی از سلول‌های خورشیدی به‌صورت آزمایشی هزینه شده و فاز دوم شامل ویفر (صفحات نگه‌دارنده سلول‌های خورشیدی) است.

وی ادامه داد: با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این پروژه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است.

استاندار مرکزی گفت: با راه‌اندازی فاز نخست پروژه تولید سلول‌های خورشیدی وارد یک فضای فناوری جدید به لحاظ تجهیزات پیشرفته می‌شویم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه امروز بسیاری از تجهیزات شرکت تولیدکننده سلول‌های خورشیدی آماده است و تعدادی نیز در حال واردات از کشورهای اروپایی است.

به گفته استاندار مرکزی، در فاز نخست این پروژه ۳۰۰ نفر به‌طور مستقیم جذب می‌شوند و با افزوده شدن ۵۰۰ نفر در فاز دوم بیش از سه هزار شغل مستقیم که هزاران شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود و فضای کسب و کار را در این شهرستان تسهیل می‌کند.

آقازاده تصریح کرد: در بخش مرکزی شهرستان خمین و روستای جلماجرد و تعدادی از روستاهای اطراف، کشاورزان و روستاییان خواهان حقابه قانونی هستند که در بعضی از سال‌ها به‌دلیل خشک‌سالی از دست رفته است.

وی ادامه داد: علت این خشک‌سالی این است که در بالا دست شهرستان گلپایگان و اصفهان برخی از کشاورزان بیش از سهمیه حقابه را برداشت کردند.

استاندار مرکزی گفت: خوشبختانه به‌دلیل نزولات آسمانی سال گذشته و امسال وضعیت رودخانه بهتر شده، اما مشکل کشاورزان روستاهای اطراف آن حل نشده است.

آقازاده با اشاره به بازدید امروز این رودخانه اظهار کرد: آب این رودخانه به‌خوبی جریان دارد و مشکلی برای مصرف کشاورزی روستاها نیست، اما در صورت مواجهه با مشکلات کم آبی مشکلات به روال قبل بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: شورا، دهیاری و بخشداری روستاهای جلماجرد، قیدو مزاین انتظار دارند، حقابه قانونی براساس سند به آن‌ها برسد.

استاندار مرکزی گفت: مقرر شد، فرماندار شهرستان خمین، با فرماندار گلپایگان و به همراه ۲ معاون استانداری مرکزی و اصفهان این موضوع مورد بررسی قرار بدهند تا حقابه شهرستان گلپایگان و خمین به اندازه‌ای باشد که سهمیه قانونی را برداشت کنند.

آقازاده عنوان کرد: در حال حاضر کمربندی خمین با پیشرفت روبه رو است، اما تقاطع محور خمین به اراک در این مسیر مشکلات اتصال و به ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که برای تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه با دعوت از معاون زیرساخت وزارت راه و شهرسازی، امیدواریم بهره‌برداری آن‌را تا پایان امسال شاهد باشیم.

به گفته وی، محور خمین به الیگودرز در حال تعریض و تا مرز استان لرستان به اتمام رسیده است و بهره‌برداری از ۱۲ کیلومتر آن با مشکلات فنی موجه شده که در حال رفع است و ۱۵ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد.

استاندار مرکزی عنوان کرد: محور خمین به الیگودرز تا پایان سال ۹۹ تعریض و چهاربانده می‌شود.

کد مطلب 4928768

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