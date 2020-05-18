به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت فرارسیدن روز جهانی موزه اظهار کرد: موزه شهر بیرجند در ساختمان باغ و عمارت شوکتیه با مدیریت شهرداری بیرجند به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این ساختمان به لحاظ معماری یکی از زیباترین ساختمانهای شهر بیرجند است که قدمت آن به اواخر دوره قاجار برمیگردد، گفت: برای بهسازی این مکان یک میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
به گفته وی عملیات مرمت و بهسازی عمارت شوکتیه به منظور ایجاد موزه شهر بیرجند از سال گذشته آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه در این موزه اسناد و آثار تاریخی مربوط به شهر بیرجند و منطقه و همچنین مفاخر شهر بیرجند به نمایش گذاشته خواهد شد، ادامه داد: برنامهریزی شده تا بخش هنری نیز در این موزه به منظور برگزاری کلاسهای هنری نیز فعال شود.
شهردار بیرجند با بیان اینکه بافتهای تاریخی حاوی آثار و وقایع تاریخی بسیاری هستند که نیاز به ثبت و ماندگار کردن این موارد است، اظهار کرد: عدم توجه به بافتهای تاریخی میتواند به نابودی فرهنگ و هویت یک جامعه منجر شود.
جاوید عنوان کرد: موزهها ابزاری مهم برای تبادل فرهنگی، غنیسازی فرهنگی و ایجاد درک متقابل، همکاری و صلح میان مردمان است چرا که فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا دیده میشود.
شهردار بیرجند در خصوص تفاهم نامه مدیریت طرح اراضی زعفرانیه بیرجند اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر به دلیل فراهم نمودن زیرساختها تاکید بر عدم ساخت مجموعه زعفرانیه بود.
جاوید با بیان اینکه مجموعه زعفرانیه پس از انجام فرایند شهرسازی و فراهم شدن زیر ساختهای آن واگذار خواهد شد، ادامه داد: باید وضعیت زیر ساختها و خدمات و حق و حقوق شهرداری در این منطقه روشن و تعیین تکلیف شود.
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