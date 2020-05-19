نقش و اهمیت دفاع مقدس برای نسل جدید تشریح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر روز دوشنبه در شورای هماهنگی حفظ آثارو نشر ارزشهای دفاع مقدس گرامی داشت چهل سالگی دفاع مقدس که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، از نقش بی بدیل ایلامیان در ۸ سال دفاع مقدس گفت و تصریح کرد: مردان و زنان ایلامی نقش اساسی در دفاع مقدس داشتند و با تمام وجود از انقلاب و نظام دفاع کردند.

وی با اشاره به این مهم که ایثارگری مردان و زنان ایلامی در جنگ باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: این مهم می‌تواند جزو موضوعات پایان نامه‌های دانشجویی قرار گیرد.

وی افزود: لازم است نقش و اهمیت دفاع مقدس برای نسل جدید تشریح و تبیین شود.

نوذری در ادامه خواستار توجه به جهش تولید و بالابردن خودکفایی در برنامه‌های چهل سالگی دفاع مقدس شد و گفت: باید در این زمینه از مشارکت مردم برای اجرای برنامه‌های مختلف و همچنین حفظ ارزش‌های دفاع مقدس بهره مند شویم.



وی تاکید کرد: در این میان پرهیز از اسراف و تبذیر از اولویت‌های اجرای برنامه‌های دفاع مقدس باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام با تاکید بر هم افزایی، هم فکری و همکاری در اجرای برنامه‌ها، افزود: شهرداران در خصوص فضاسازی محیطی اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است ۹ کمیته با محوریت ۴۰ سالگی دفاع مقدس تشکیل شده است.