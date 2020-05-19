طرح «پیک امید کانون» در فضای مجازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه رجب نسب صبح سه شنبه در برنامه رادیویی گلستان سلام، در خصوص فعالیت های کانون، اظهارکرد: از زمان شیوع کرونا که همه مراکز آموزش تعطیل شد، بالتبع مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم تحت شعاع قرار گرفت و کودکان امکان حضور در مراکز را نداشتند.

وی افزود: همین امر سبب شد که همکاران به فعالیت های مجازی روی آورده و بلافاصله بعد از شیوع کرونا بستر فضای مجازی به صورت جدی، دنبال شد.

رجب نسب گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در همین زمان آغاز شد، برنامه «پیک امید» بود که در شرایط بحران فعالیت آن جدی تر شد.

وی توضیح داد که پیک امید در سراسر کشور فعال بوده و تمامی آثار مخاطبان در این بستر اطلاع رسانی و بازگذاری شد و مخاطبان کودکان و نوجوانان در فضای مجازی می توانستند از این برنامه ها استفاده کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: این برنامه ها شامل کاردستی، انیمیشن، معرفی کتاب، شعرخوانی، آموزش سفال، فعالیت های نجوم و فراخوان های ملی و استانی بود که خوشبختانه استقبال خوبی صورت گرفت.

وی بیان کرد: با توجه به این که دانش‌آموزان مشغول فعالیت های مجازی آموزشی مدارس بودند و ناچار بودند زمان زیادی را در فضای مجازی به سر ببرند، تصور نمی کردیم که برنامه های کانون مورد استقبال قرار بگیرد و این امر نشان می دهد که بچه ها به فعالیت های مهارتی و پرورشی علاقه مند بوده و این امر وظیفه و بار مسئولیت ما را سنگین تر خواهد کرد.