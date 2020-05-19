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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۳:۲۴

ابطحی در صحن مجلس:

مجلس یازدهم اجرای رتبه‌بندی معلمان را پیگیری کند

مجلس یازدهم اجرای رتبه‌بندی معلمان را پیگیری کند

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر عدم اجرای رتبه بندی معلمان شنیده می‌شود و انتظار می‌رود مجلس یازدهم پیگیری لازم را در مورد اجرای رتبه بندی معلمان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر عدم اجرای رتبه بندی معلمان شنیده می شود در حالی که دولت در برنامه ششم مکلف شد رتبه بندی را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بارها در کمیسیون در مورد ضرورت تعیین تکلیف معلمان تاکید کردیم اما مسئولان گوش ندادند.

ابطحی تاکید کرد: معلمان قشر زحمت‌کشی هستند و انتظار می رود مجلس یازدهم پیگیری لازم را در مورد اجرای رتبه بندی معلمان داشته باشد.

کد مطلب 4929519
زهرا علیدادی

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