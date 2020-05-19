به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز(سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: زمزمه‌هایی مبنی بر عدم اجرای رتبه بندی معلمان شنیده می شود در حالی که دولت در برنامه ششم مکلف شد رتبه بندی را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بارها در کمیسیون در مورد ضرورت تعیین تکلیف معلمان تاکید کردیم اما مسئولان گوش ندادند.

ابطحی تاکید کرد: معلمان قشر زحمت‌کشی هستند و انتظار می رود مجلس یازدهم پیگیری لازم را در مورد اجرای رتبه بندی معلمان داشته باشد.