مسابقات قرآنی اوقاف در ۵ منطقه خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عباسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای شرکت در مسابقات قرآن اوقاف شرایطی چون داشتن تابعیت ایرانی، اشتغال نداشتن به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش به‌صورت روزانه و داشتن حداقل ۱۸ سال سن الزامی است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان در طول مدت تحصیل و همچنین سربازان در طول مدت خدمت نظام وظیفه با ارائه گواهی معتبر، می‌توانند در شهرستان محل تحصیل یا خدمت خود برای ثبت نام در مسابقات اقدام کنند.

عباسی با تأکید بر اینکه متقاضیان می‌توانند در مسابقات یک شهرستان شرکت کنند، افزود: چنانچه در هر مرحله از مسابقات قرآن خلاف موضوع اثبات شود، شرکت‌کننده امکان شرکت در ادامه مسابقات را نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تنها از طریق مراجعه به سایت رسمی مسابقات قرآن کریم به نشانی www.my.oghaf.ir امکان ثبت‌نام وجود دارد، گفت: ثبت‌نام در مسابقات از تاریخ ۶ اردیبهشت‌ماه جاری لغایت ۱۶ خردادماه صورت می‌گیرد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: این دوره از مسابقات در سطوح منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی و در دو بخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به رشته‌های این مسابقه، افزود: این مسابقه در رشته‌های حفظ ۵ جز (مرحله منطقه‌ای و استانی برای خواهران و برادران)، حفظ ۱۰ جز (مرحله منطقه‌ای و استانی برای خواهران و برادران)، حفظ ۲۰ جز (مرحله منطقه‌ای تا ملی برای خواهران و برادران)، حفظ کل (مرحله منطقه‌ای تا بین‌المللی برای خواهران و برادران) و قرائت ترتیل (مرحله منطقه‌ای تا ملی برای خواهران و برادران) برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی بیان کرد: شرکت کنندگان می‌توانند به‌صورت همزمان تنها در یکی از رشته‌های حفظ ۵ جز، حفظ ۱۰ جز، حفظ ۲۰ جز، حفظ کل و قرائت ترتیل و قرائت تحقیق یا قرائت ترتیل شرکت کنند.

عباسی ادامه‌داد: جهت اهتمام به جذب حداکثری عموم قرآنیان به حفظ قرآن کریم، استثنائاً شرکت همزمان در یکی از رشته‌های حفظ کل و قرائت تحقیق مجاز است.

وی گفت: چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن در استان در پنج منطقه نهبندان، سربیشه، درمیان، بیرجند و خوسف، طبس و بشرویه، فردوس و سرایان، قاین، خضری و زیرکوه برگزار خواهد شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی از برگزاری مرحله شهرستانی از ۲۴ خردادماه تا ۲۷ تیرماه جاری خبر داد و گفت: مرحله استانی این مسابقات در خراسان‌جنوبی از ۱۱ تا ۱۷ مردادماه برگزار می‌شود.