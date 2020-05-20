میزان عرضه کتاب بر تقاضا پیشی گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش ویروس کرونا، ناشران را با مشکلات عدیده‌ای چون عدم فروش مواجه کرد. اقتصاد نشر در روزهای عادی نیز به دلایلی چون مشکلات ارز کاغذ و بازدهی پایین ناچیز بود و کرونا نیز همین ناچیزی را به صفر نزدیک کرد.

در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی اول کالایی که از سبد خرید روزانه مردم حذف می‌شود کتاب و محصولات فرهنگی دیگر است. بسیاری از ناشران عقربه فروش و عرضه کتاب‌های خود را روی نمایشگاه کتاب تنظیم کرده بودند. اما با به تعلیق درآمدن این نمایشگاه همه رشته‌های‌شان پنبه شد. حالا دیگر معلوم نیست وضعیت فروش کتاب‌های آماده شده برای نمایشگاه چه می‌شود؟

انتشارات شهید کاظمی یکی از ناشرانی است که این روزها با کرونا و مشکلات آن در صنعت نشر دست و پنجه نرم می‌کند. در حال حاضر بیش از ۳۷۰ عنوان کتاب از سوی این انتشارات به چاپ رسیده است. این مرکز نشر در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به عنوان ناشر برگزیده انتخاب شد.

حمید خلیلی مدیر مسئول نشر شهید کاظمی درباره مشکلات و موانع موجود سر راه این انتشارات در ایام شیوع کرونا گفت: انتشارات شهید کاظمی حول محورهایی چون فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری، انقلاب و دفاع مقدس فعالیت می‌کند. در روزهایی که کرونا غالب بر اوضاع و شرایط جامعه و نیز بازار نشر بود ما با سه مشکل عمده مواجه شدیم. نخست آنکه، فصل داغ بازار فروش ما نیمه‌های دوم سال و همزمان با برگزاری برنامه‌هایی چون راهیان‌نور است. در این دوره اغلب کتاب‌های دوران دفاع مقدس بیش از پیش به فروش می‌رسیدند.

وی افزود: دوم اینکه، کتاب‌های زیادی به منظور عرضه در نمایشگاه کتاب تهیه و آماده شده بودند. شوربختانه به دلیل لغو آن تمام برنامه‌هایمان بهم ریخت و با مشکل مواجه شدیم. از طرفی ما نیمه اول سال به نشر کتاب‌هایی که نوبت چاپ اول دارند می‌پردازیم و در نیمه دوم سال کتاب‌ها به تجدید چاپ می‌رسند. اما متاسفانه، با توجه به شیوع و گستردگی کرونا و عدم عرضه آنها با حجم انبوهی از کتاب روبه‌رو شدیم.

وی ادامه داد: هم زمان با گسترش کرونا، بیش از ۲۰ عنوان کتاب به چاپ اول خود رسیده بودند. قرار بر این بود تا این کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب به مخاطبان عرضه شوند. پس از لغو نمایشگاه به دلیل اینکه روند چاپ روال خود را طی می‌کرد قادر به فسخ آن نبودیم.

مدیر مسئول انتشارات شهید کاظمی در ادامه با اظهار نارضایتی از فروش کتاب در روزهای کرونا زده گفت: پیش از کرونا از وضعیت فروش قابل قبولی برخوردار بودیم. با شیوع آن در یک بازه زمانی میزان فروش کاملاً به صفر رسید. در روزهایی که مردم روزهای خود را در قرنطینه به سر می‌بردند نیز هیچگونه فروش حضوری نداشتیم. اکنون ما خدماتی به منظور عرضه کتاب به مشتریان خود در نظر گرفته‌ایم از جمله فعالیت بیش از پیش سایت انتشارات شهید کاظمی، حضور در فضای مجازی و ارسال کتاب به درب منزل توسط پیک از جمله این خدمات است. اما با وجود چنین امکاناتی میزان فروش چشمگیر نیست و نمی‌تواند توقع ما را در این امر برآورده کند. زیرا میزان عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.

به نظر می‌رسد طرح بهارانه خانه کتاب امکان دیده شدن کتاب ناشران مختلف و فروش آنها را بهتر از پیش کرده است. خلیلی در این باره اشاره کرد: بخشی از تمهیدات فروش در اختیار ماست. ما از طریق فضای مجازی و طرح بهارانه خانه کتاب، اعمال تخفیف در ارسال پستی و… توانستیم کمی در مساله فروش قدم برداریم. بخش دیگری خارج از اختیارات ماست و دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در این باره تصمیم‌های موثری بگیرند.