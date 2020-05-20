کاهش آمار مبتلایان به کرونا در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صومی عصر امروز در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا در شهرستان کلیبر با اشاره به این‌که موفقیت در مبارزه با ویروس کرونا مدیون مردم هستیم، اظهار داشت: لازم می‌دانم ابتدا از مردم به خاطر رعایت مسائل بهداشتی و همراهی با مدیران قدردانی کنم.

وی افزود: رئیس‌جمهور و هیأت دولت در روزهای نخست سال‌جاری مدیریت را بر عهده گرفت و مسائل را با جزئیات بررسی کردند و همچنین حمایت‌های مقام معظم رهبری دلگرمی برای کادر درمانی بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در واکنش به انتقاد فرماندار کلیبر در رابطه با عدم ارائه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کلیبر گفت: آن‌طور که فکر می‌کنید نیست، از وزارت بهداشت نامه زدند تا رؤسای دانشگاه‌ها نباید مصاحبه کنند و به تبع آن شهرستان‌ها نیز منع شدند.

صومی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها در ارائه آمار تأخیری داشتند که به تبع آن آمارها هم‌خوانی نداشت، مثلأ در فضای مجازی نوشتند چهار نفر در شهرستان اهر دفن شدند در حالی که تنها یک فوتی کرونایی بود.

وی بابیان با زبان روزه می‌گویم که در ارائه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در استان، دروغ نگفته‌ایم، گفت: هیچ‌گاه سعی نکردیم در آمارها دروغ بگوییم یا مردم را گمراه کنیم بلکه صادق بودیم چون صداقت اصل خدمتگزاری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از غربال‌گری زندانیان استان خبر داد و گفت: طرح غربال‌گری زندانیانی که به مرخصی رفته بودند را شروع کردیم، ابتدا تست می‌گیریم اگر مبتلا نبودند سپس به بندهای زندان منتقل می‌شوند.

صومی ابراز داشت: اصولاً آمارهای شهرستان‌ها یک روز عقب‌تر از آماری است که بنده اعلام می‌کنم، این در حالی است که آخرین آمار استان ۷ هزار و ۶۱۸ نفر مبتلا به ویروس کرونا داریم.

وی تصریح کرد: جان‌باختگان ویروس کرونا در استان آذربایجان شرقی به ۴۴۰ نفر رسیده است که به طور متوسط هر ۴۸ ساعت حدود ۳ نفر بر اثر ابتلاء به کرونا در استان فوت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تأکید بر این‌که هفته‌های اول و دوم اردیبهشت‌ماه شاهد نزولی را در آذربایجان شرقی شاهد بودیم، گفت: به طور میانگین روزانه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تست کرونا در تبریز و شهرستان‌های استان انجام می‌گیرد و آزمایش‌ها هدف‌دار است.

صومی، دلیل افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آذربایجان شرقی را شناسایی بیماران کرونایی عنوان و خاطرنشان کرد: از ابتدا به سیاسی‌کاری علاقه‌ای نداشتیم و سعی کردیم تا شفاف با مردم سخن بگوییم.

وی یادآور شد: تحلیل آماری در آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که روند کاهشی را شاهد هستیم و از طرفی هم فوت یک نفر از هم‌وطنان برای ما آزاردهنده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کاهش آمار بستری در بیمارستان‌های آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: می‌توانیم ادعا کنیم که توانسته‌ایم کرونا را در استان مدیریت کنیم یعنی اجازه ندادیم تا شیوع به قدری باشد تا بیمارستان‌ها جوابگوی بیماران نشود در حالی که خیلی از کشورها نتوانستند این مهم را انجام دهند.

صومی همچنین از تأمین دستگاه سی‌تی‌اسکن برای بیمارستان کلیبر خبر داد و گفت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که داریم ۱۰ دستگاه سی‌تی‌اسکن برای استان تأمین می‌کنیم که یکی از این دستگاه‌ها متعلق به بیمارستان کلیبر است.