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۱ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۳۸

در گفت و گو با مهر اعلام شد:

نماز جمعه در ۱۶ شهر دیگر استان فارس اقامه می شود

نماز جمعه در ۱۶ شهر دیگر استان فارس اقامه می شود

شیراز _ مدیر نمایندگی شورای سیاست گذاری نماز جمعه در استان فارس از برگزاری نماز جمعه در ۱۶ شهر جدید استان فارس خبر داد.

حجت الاسلام حسین ملک مکان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نماز جمعه در ۱۶ شهر دیگر استان فارس اقامه می‌شود، افزود: شهرهای استهبان، کازرون، کامفیروز، گراش، جره و بالاده، خشت، لار، مرودشت، کنارتخته، ارد، جیرم، سیدان، بی رم، بنارویه و خانیمن از شهرهایی هستند که در آنها وضعیت سفید اعلام شد.

وی یادآور شد: با اضافه شدن این ۱۶ شهر، نماز جمعه در ۶۲ شهر استان فارس متناسب با پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

مدیر نمایندگی شورای سیاست گذاری نماز جمعه در استان فارس تصریح کرد: شهر خنج به وضعیت زرد تبدیل شده و این هفته نماز جمعه در آن برگزار نمی‌شود.

کد مطلب 4931405

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