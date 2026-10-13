اکبری: ۴۶۰۰ کیلومتر راه روستایی با وجود شرایط جنگی احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون و با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور، ۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی احداث شده است، گفت: با اجرای این پروژه‌ها، دسترسی روستاییان به راه‌های آسفالته و ایمن ارتقا یافته است.

براساس اعلام سازمان راهداری، وی با اشاره به توجه ویژه به احداث و نگهداری راه‌های روستایی طی سال‌های گذشته، به‌ویژه در دولت چهاردهم، افزود: در نیمه نخست سال جاری و با وجود شرایط متأثر از جنگ، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی جدید در کشور احداث شده است.

اکبری بیان کرد: سال گذشته نیز در شرایط جنگی حاکم بر کشور، ۳ هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در نقاط مختلف کشور احداث شد که زمینه تردد ایمن‌تر و آسان‌تر روستاییان را فراهم کرد.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای راه روستایی در کشور ادامه داد: در حال حاضر، عملیات احداث حدود ۹ هزار کیلومتر راه روستایی در دست اجراست که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، میانگین برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه دسترسی مناسب در کشور به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.

رئیس سازمان راهداری تصریح کرد: با اتمام عملیات اجرایی پروژه‌های احداث راه روستایی در دست اقدام در سطح کشور، شاخص برخورداری جمعیت ساکن در مناطق روستایی از راه دسترسی آسفالته به حدود ۹۸ درصد افزایش خواهد یافت.

اکبری یادآور شد: منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های راه روستایی به‌صورت مشارکتی و از محل ظرفیت بودجه‌های استانی، مشارکت خیرین، منابع ملی، مسئولیت‌های اجتماعی و سهمیه قیر پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه تأمین و تخصیص داده می‌شود.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های احداث راه روستایی اظهار کرد: روستاهایی که جمعیت ساکن بیشتری دارند، از اشتغال پایدار برخوردارند و سهم بیشتری در تولیدات کشاورزی دارند، در اولویت برنامه‌های ساخت راه روستایی قرار می‌گیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای پروژه‌های ساخت راه روستایی، هشت استان دارای مناطق کم‌برخوردار از این شاخص، از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، در اولویت قرار دارند.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌مندی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه دسترسی مناسب، نیازمند احداث ۲۲ هزار کیلومتر راه است که از این میزان، حدود ۹ هزار کیلومتر در دست اجرا قرار دارد. در همین راستا، هدف‌گذاری شده است عملیات احداث حدود ۳ هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال جاری به اتمام برسد.