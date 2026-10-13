به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طیبی دارنده مدال طلای پرتاب وزنه در بازیهای آسیایی ناگویا در نشست خبری فدراسیون دوومیدانی با اشاره به آغاز فعالیت ورزشی خود از سال ۱۳۹۰، گفت: اتفاقات تلخ و شیرین زیادی را در مسیر قهرمانی تجربه کردم. دوست دارم بگویم این راه آسان بود اما ورزش قهرمانی همیشه با دشواری، دوراهی و رنج‌های فراوان همراه است. سال‌ها تلاش کردیم و از سال ۱۳۹۷ رکوردهایم به سطحی رسیده بود که می‌توانستم در رقابت‌های آسیایی با ورزشکاران قدرتمند این رشته رقابت کنم اما هر بار به دلیلی این فرصت از دست رفت. یک بار شیوع کرونا مانع شد بار دیگر به دلیل آسیب‌دیدگی زانو نتوانستم در مسابقات شرکت کنم و زمانی هم که برای رقابت‌های داخل سالن آسیا در تهران آماده بودم سرماخوردگی مانع حضورم شد. بارها به در بسته خوردم و نتوانستم به هدفم برسم.



وی با اشاره به برگزاری اردوهای متمرکز در دو سال گذشته افزود: در این اردوها با امیر الوند کار کردم و تا امسال نیز همکاری‌مان ادامه داشت. با وجود اینکه رکوردهایم بهتر می‌شد، احساس می‌کردم خلأیی در زندگی‌ام وجود دارد و به دنبال شغل دیگری در کنار ورزش بودم. برای استخدام در آتش‌نشانی اقدام کردم و کتاب‌های مربوط به این حوزه را تهیه کردم. با خودم می‌گفتم در کنار ورزش بهتر است شغلی هم داشته باشم؛ به‌ویژه اینکه کم‌کم به دهه چهارم زندگی نزدیک می‌شدم. پس از دو جلسه تمرین سخت در روز و شب‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ با چراغ کوچکی که تهیه کرده بودم درس می‌خواندم تا بتوانم در آزمون استخدامی آتش‌نشانی موفق شوم. با وجود این تلاش‌ها در آن آزمون پذیرفته نشدم. برای پیدا کردن شغل در مجموعه‌های دیگری از جمله ایران‌خودرو نیز تلاش کردم اما آنجا هم به نتیجه نرسیدم.



طیبی ادامه داد: قوانینی که در اردو حاکم بود شاید در روزهای نخست برایم آزاردهنده به نظر می‌رسید اما امروز معتقدم حضور در اردو با چنین ضوابطی می‌تواند یک نعمت باشد. گوش دادن به تجربه‌های پیشکسوتان و استفاده از راهنمایی‌های آنها نقش مهمی در پیشرفت ورزشکاران دارد.

وی افزود: در روزهای نخست این محدودیت‌ها برایمان سخت بود. گاهی کار بانکی داشتیم یا لازم بود تماس مهمی بگیریم اما امکان استفاده آزادانه از تلفن وجود نداشت. با این حال به‌تدریج متوجه شدم هدف از این قوانین کمک به ورزشکاران و فراهم کردن شرایط بهتر برای تمرکز بر تمرین است.



طیبی ادامه داد: معتقدم ورزشکار باید در مسیر حرفه‌ای خود تمرکز داشته باشد و اجازه ندهد فعالیت در فضای مجازی او را از تمرین و اهدافش دور کند. خودم تصمیم گرفته بودم تا پایان بازی‌های آسیایی اینستاگرامم را نصب نکنم و پس از پایان مسابقات به آن برگردم. این تجربه به من نشان داد که مدیریت استفاده از فضای مجازی برای ورزشکار اهمیت زیادی دارد.



طیبی با اشاره به نتایج تیم در بازی‌های آسیایی گفت: انتظار داشتم تعداد مدال‌های بیشتری کسب کنیم اما برخی اتفاقات مطابق انتظار پیش نرفت. با این حال نمی‌توان همه این نتایج را به کم‌کاری نسبت داد و باید شرایط و اتفاقات مسابقات را نیز در نظر گرفت. آنچه اهمیت دارد این است که نتایج امروز نشان می‌دهد ورزشکاران پیشرفت کرده‌اند و باید این مسیر را ادامه دهند.