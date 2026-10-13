آسیا تایمز: جنگ افروزی در ایران، آمریکا را به بن بست کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری «آسیا تایمز» فاش کرد که جنگ افروزی آمریکایی صهیونیستی در ایران، شکافی عمیق و آشکار را در استراتژی جنگی آمریکا نشان داده است.

این گزارش می‌افزاید که پیامدهای این تقابل و فشار مستمر بر ذخایر تسلیحاتی، توان بازدارندگی آمریکا را تضعیف کرده و واشنگتن را به متحدی کم‌توان‌تر و غیرقابل‌اعتمادتر در عرصه بین‌المللی تبدیل کرده است.

به نوشته این گزارش، کمبود موشک‌های رهگیر، فرماندهان نظامی آمریکا را وادار به اتخاذ تصمیمات میدانی دشواری کرده است؛ از جمله این تصمیمات عدم استفاده از سامانه‌های رهگیر در برخی حملات، با هدف حفظ ذخایر محدود سامانه‌های پدافندی و موشک‌های دفاعی این کشور بود.

آسیا تایمز به قراردادهای اخیر وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اشاره کرد که ابعاد چالش و فرسایش شدید زرادخانه‌های تسلیحاتی این کشور را بازتاب می‌دهد. پنتاگون طی روزهای گذشته از یک قرارداد ۲۴.۴ میلیارد دلاری با شرکت «ریتیون» برای تسریع تولید موشک‌های «اس‌ام-۶» خبر داد. این در حالی است که پیش‌تر قرارداد دیگری به ارزش ۲۰.۷ میلیارد دلار برای موشک‌های «آمرام» و همچنین یک معامله کلان ۵۸.۶ میلیارد دلاری برای موشک‌های «پاتریوت» با شرکت «لاکهید مارتین» منعقد شده بود.

این وبگاه خاطرنشان کرد که هدف کلی از این قراردادهای کلان، تلاش برای جبران ذخایری است که به دلیل جنگ تخلیه شده‌اند. آسیا تایمز در عین حال تأکید کرد که امضای این قراردادها به هیچ وجه به معنای بازگشت فوری موشک‌های مصرف‌ شده به زرادخانه‌های نظامی نیست، چرا که فرآیند تولید و تأمین تسلیحات مستلزم زمان زیادی است.

این گزارش در پایان تأکید کرد که عقب‌نشینی راهبردی و فرسایش فزاینده ذخایر پدافند هوایی، فرماندهی آمریکا را در برابر یک بن‌بست واقعی قرار داده و مستقیماً بر تعهدات نظامی واشنگتن در قبال متحدانش در منطقه و جهان تأثیر می‌گذارد.