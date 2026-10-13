تأمین ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع خالص برای بهداشت و درمان خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری ظهر سه شنبه در حاشیه چهارمین جلسه کارگروه پایش و راهبری پروژه‌های کلان خراسان رضوی اظهار کرد: از محل مولدسازی، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای حوزه بهداشت و درمان استان تأمین منابع شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن به‌صورت خالص می‌تواند به این حوزه کمک کند.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی پیامبر اعظم(ص) در شرق مشهد، پس از دوره‌ای رکود، با همکاری نمایندگان مجلس و وزارتخانه، روند اجرای خود را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند.

وی افزود: مولدسازی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شتاب‌گرفتن این پروژه بوده و بخش اورژانس بیمارستان حدود یک ماه پیش فعال شده است. تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۶ برای افتتاح پیش‌بینی شده است.