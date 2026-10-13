حجت الاسلام سرافراز: فعالیت‌ های قرآنی باید به سبک زندگی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سجاد سرافراز ظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی با مدیر کل کانون پرورش کودکان استان با محوریت برگزاری طرح آموزشی قرآنی «آیات آشنا» با تأکید بر ضرورت تعمیق مفاهیم قرآنی در میان کودکان و نوجوانان اظهار کرد: برای برگزاری دوره های آموزش حفظ ، مفاهیم و صحیح خوانی 36 آیه منتخب قرآن کریم بر اساس طرح ملی زندگی با آیه ها ، ویژه گروه سنی 7 تا ۱۸ سال ، با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه ریزی شده است.

حجت‌الاسلام سجاد سرافراز با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه تعاملات فرهنگی و قرآنی اظهار داشت: همکاری‌های مشترک میان دو مجموعه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های قرآنی و انتقال مؤثر آموزه‌های دینی به نسل کودک و نوجوان باشد.

وی با اشاره به نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اجرای برنامه قرآنی «محفل ستاره‌ها» افزود: تجربه‌های موفق همکاری در این حوزه قابلیت تعمیم و توسعه در قالب برنامه‌های متنوع فرهنگی و دینی را دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای دوره آموزشی آیات آشنا بر اساس طرح ملی«زندگی با آیه‌ها» ویژه مخاطبان هفت تا ۱۸ سال تصریح کرد: این دوره آموزشی در کنار تقویت حفظ و صحیح خوانی قرآن کریم، به دنبال فراهم‌کردن زمینه انس عمیق‌تر کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآنی و نهادینه‌سازی این آموزه‌ها در اندیشه و رفتار آنان است.

سرافراز با تأکید بر ضرورت توجه به محتوای آموزه‌های قرآنی فراتر از قرائت و حفظ ظاهری خاطرنشان کرد: فعالیت‌های قرآنی باید به درک عمیق مفاهیم و عمل به آموزه‌های قرآن در عرصه‌های مختلف زندگی منجر شود و فعالان این حوزه نیز در کنار آموزش و تبیین مفاهیم دینی، خود به آنچه آموزش می‌دهند ، پایبند باشند.

وی با اشاره به رویکرد دوره آموزشی «آیات آشنا» برای گسترش نگاه مخاطبان به فعالیت‌های قرآنی گفت: در این طرح، انتخاب ۳۶ آیه از بین 110 آیه زندگی با آیه ها ، با هدف توجه هم‌زمان به حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم دنبال می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان همچنین ظرفیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در حوزه تربیت فرهنگی و دینی نسل جدید مهم ارزیابی کرد و گفت: این مجموعه بستر مناسبی برای توسعه برنامه‌های فرهنگی و ترویج ارزش‌های اسلامی در میان کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.

سرافراز امضای تفاهم‌نامه همکاری، اعزام روحانیان به مراکز کانون و برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های دینی و قرآنی را از جمله زمینه‌های قابل پیگیری برای گسترش همکاری‌های مشترک عنوان کرد.

در پایان این نشست که در اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در رشت برگزار شد، بر تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دو مجموعه از طریق برگزاری نشست‌های کارشناسی و تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری تأکید شد.