طرح احیای باغات تهران در صحن شورا پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، در جلسه چهارصد و سی و هشت شورای اسلامی شهر تهران، با خطاب قرار دادن هیات رییسه و کمیسیون معماری و شهرسازی شورا ، اظهار کرد: پیش نویس این طرح از اواخر سال ۱۴۰۰ تهیه شد و پس از چندین مرحله کارشناسی و بررسی ، آماده ارائه در صحن شورا است و با وجود بررسی‌های انجام‌شده و اعلام موافقت شهرداری و اکثر اعضای شورا، طرح هیچ‌گاه در صحن شورا مطرح و تصویب نشد.

وی با اشاره به ظرفیت این طرح برای احیای باغات تهران افزود: در جریان بررسی‌ها، بیش از هزار پرونده باغ با میانگین مساحت حداقل هزار مترمربع داشتیم؛ یعنی بیش از یک میلیون مترمربع باغ که می‌توانست با این طرح بیش از ۶۰ درصد از املاک مردم توسط آیین نامه ای که به پی‌ست آن تهیه شده زمینه احیای املاک را بصورت باغ فراهم کند.

آقامیری با بیان اینکه بسیاری از این باغ‌ها به‌دلیل شرایط موجود و عدم دریافت پروانه ساختمانی، عملاً از چرخه نگهداری و احیا خارج شدند؛ تصریح کرد: در موارد بسیاری مالکان به‌جای آنکه انگیزه‌ای برای حفظ و آبیاری درختان داشته باشند برعکس با شرایطی مواجه شدند که عملاً به زیان نگهداری باغ ها را رها کردند .

این در حالی است که با تصویب طرح پیشنهادی، می‌توانستیم امروز شاهد احیای هکتارها باغ به دست خود مردم باشیم.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت شفافیت در تعیین تکلیف باغات پایتخت خاطرنشان کرد: امروز اگر درباره کاهش باغات تهران نگرانی داریم، باید سازوکاری شفاف داشته باشیم تا وضعیت باغ‌ها و معیارهای تشخیص آن‌ها به‌صورت روشن مشخص شود و مالکان نیز بدانند با چه ضوابطی مواجه هستند.

وی در پایان با انتقاد از مطرح نشدن این طرح پس از چهار تا پنج سال پیگیری، خطاب به رئیس شورا و کمیسیون معماری و شهرسازی گفت: این طرح هم مورد موافقت شهرداری بود و هم اکثر اعضای شورا با آن موافق بودند، اما متأسفانه هیچ‌گاه به صحن شورا نیامد. گلایه من از حضرت‌عالی و کمیسیون مربوطه این است که چرا با وجود این همه بررسی و پیگیری، فرصت تصویب طرحی که می‌توانست به حفظ و احیای باغات تهران کمک کند، فراهم نشد.