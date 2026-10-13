سه نمایش در تالار محراب روی صحنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار محراب از هفتم و نهم مهر میزبان سه اثر نمایشی شده است که با حضور گروه‌های مختلف تئاتری در سالن‌های جعفر والی و جمیله شیخی این مجموعه اجرا می‌شوند.

نمایش «بر موج دلدار» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی میثم شمسیان از ۷ مهر، ساعت ۱۹:۳۰ در سالن جعفر والی تالار محراب به صحنه رفته است. موسی‌الرضا مازندران، سمیه صباغی، متین کریمی، نازنین خانی، حمید احمدی، ناصر عزتی، مدینه مهدوی، حامد اکبری‌وفا، مرتضی فیروزبادی، پارسا میراحدی و ای سودا سعیدی بازیگران این نمایش هستند.

نمایش «رویای بسته‌شده به پای اسبی که از پا نمی‌افتد حتی اگر مرده باشد» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی مریم برفروشان، از ۹ مهر ساعت ۱۸:۳۰ در سالن جمیله شیخی اجرای خود را آغاز کرده است. مریم برفروشان، علی اعتمادی، حسین رجب‌فردی، حسن فتحعلی‌بیگی و مصطفی ساسانی در این اثر نمایشی ایفای نقش می‌کنند.

همچنین نمایش «جاده قرمز» به نویسندگی مسعود ترابی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی کامبیز نیک‌آمیز، از ۹ مهر ساعت ۲۰ در سالن جمیله شیخی تالار محراب روی صحنه رفته است. نیلوفر طاهری، عیسی محمدی، فرزانه شاکری، حمیدرضا محمدی‌پور، فاطمه اردستانی، حمیدرضا علی رحیمی هیام، پریسا هاشمی و کامبیز نیک‌آمیز بازیگران این نمایش هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش‌ها می‌توانند به سایت تیوال و گیشه تالار محراب مراجعه کنند.