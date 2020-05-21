به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در مراسم رونمایی از سامانه اختصاصی فهما یزد با اشاره به اقدامات ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد در زمینه ساماندهی فعالیت کانون‌ها اظهار داشت: سال گذشته اتفاقات خوبی در زمینه فعالیت‌های هنری مساجد ایران انجام شد و در ۱۸ عرصه شاهد رقابت کانون‌ها بودیم و امسال نیز دقیق‌تر از قبل این روند را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به ایجاد شرایط متفاوت به واسطه شیوع ویروس کرونا افزود: اگرچه ویروس کرونا شرایط سختی را به کشور تحمیل کرد اما با این وجود، شاهد فضای جدیدی در ارتباطات بودیم به نحوی که با امکانات متعدد از طریق فضای مجازی جلسات را با تجربه فضای جدید دنبال می‌کنیم.

ارزانی عنوان کرد: در سال گذشته در کانون‌های فرهنگی هنری ثبت فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی انجام شد که اقدام خوب و مؤثری در جهت معرفی و ارزیابی کانون‌ها بود و اکنون تلاش می‌کنیم با ایجاد زیر پرتال برای استان‌ها به صورت مؤثر در این مسیر گام برداریم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور بیان کرد: ایجاد زیرپرتال فهما برای استان‌ها با هدف هم افزایی بیشتر و ارتباط منسجم‌تر برای فعالیت‌های فرهنگی در مسجد صورت گرفته است.

ارزانی همچنین با اشاره به کسب رتبه استان یزد در رویداد ملی فهما گفت: خوشبختانه استان یزد توانست در نخستین رویداد ملی فهما بدرخشد و با ثبت فعالیت‌ها در رتبه‌های برتر کشوری قرار گیرد و امیدواریم این فعالیت‌ها در سال‌های جاری نیز ادامه پیدا کند.

وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم از طریق فهما ارتباط مؤثرتر و عملی تر در جهت تحقق مأموریت مساجد گام برداریم.