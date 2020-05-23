۲ پروژه عمرانی روستایی در خرمشهر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در سی و هشتمین سالگرد آزادسازی خرمشهر، با حضور مسئولان محلی کلنگ دو پروژه آسفالت و زیرسازی معابر روستایی در خرمشهر به زمین زده شد.

محمد حیدری فرماندار خرمشهر در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مجموعه از اقدامات عمرانی در بخش‌های مختلف اعم از حوزه‌های غرب شهرستان خرمشهر در دستور کار قرار دارد که امروز شاهد کلنگ زنی و آغاز به کار ۲ پروژه در روستاهای «سبعه» و «مقامسیه» به همت شرکت تعاونی دهیاران، دهیاران و شورای اسلامی روستاها هستیم.

بخشدار مرکزی خرمشهر در تشریح این دو پروژه گفت: امروز به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر ۲ پروژه کلنگ زنی عملیات پروژه آسفالت و زیرسازی معابر روستاهای «مقامسیه» و روستای «سبعه» آغاز شد.

عباس پورمند افزود: برای اجرای پروژه آسفالت و زیرسازی روستای مقامسیه اعتباری بیش از ۱۱ میلیارد ریال و به روستای سبعه ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات دهیاری‌ها اختصاص داده شده است.

پروژه آسفالت و زیرسازی معابر روستای مقامسیه در ۱۹ هزار مترمربع تعریف شده است و قرار است طی این پروژه در سبعه بیش از ۵ هزار مترمربع زیرسازی، هفت هزار مترمربع آسفالت و بیش از یک هزار و ۸۰۰ متر احداث جوی اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روستای سبعه با ۲۴۲ خانوار و یک هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت در ۶۵ کیلومتری خرمشهر و روستای مقامسیه با یک هزار و ۵۵۲ نفر جمعیت و ۴۲۰ خانوار در حفار غربی در پنج کیلومتری خرمشهر واقع است.