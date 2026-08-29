به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر صبح شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های روستای محرزی، اظهار کرد: این پروژه‌ها ثمره پیگیری‌های مستمر و هم‌افزایی دهیاری و شوراهای اسلامی با دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط است که با رویکرد پاسخگویی به مطالبات مردمی به نتیجه رسیده است.

وی در ادامه توضیحات خود افزود: امروز در روستای محرزی، پروژه آسفالت گذرهاو پیاده‌ رو افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

فرماندار بوشهر گفت: همچنین عملیات پروژه زیرسازی جدول‌کشی، پروژه‌های نامگذاری کوچه‌ها، زیرسازی معابر و نصب تابلوی ورودی روستا نیز از دیگر اقدامات اجراشده در این روستا است که هم‌زمان با این آیین افتتاحیه، عملیات کلنگ‌زنی این پروژه‌ها به همت مجموعه دهیاری و شورای اسلامی روستا انجام شده است.

فرماندار بوشهر همچنین در خصوص روستای کره‌بند، مطرح کرد: در روستای کره‌بند نیز عملیات کلنگ‌زنی جاده اورژانس بین‌راهی، پروژه پایش تصویری روستایی، پروژه بازسازی خیابان اصلی و بهسازی خیابان ورودی روستا از سمت جاده ساحلی آغاز شد.

گفتنی است این پروژه‌ها در راستای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌نقل، افزایش زیرساخت‌های ایمنی و بهبود کیفیت زندگی مردم شریف روستای کره‌بند کلنگ‌زنی شد.

