به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان نهاوند بابیان اینکه نهاوند از اختلافات سیاسی ضربه خورده است، گفت: باید با همراهی امام جمعه نهاوند این اختلافات را پایان داد.

وی با تاکید بر اینکه رسم خوشایندی نیست که مدیران جدید علیه مدیران قبلی سخن بگویند و از تمام نمایندگانی که قبل از من به نهاوند خدمت کرده‌اند تشکر می‌کنم، گفت: من سخنگو ندارم و همراه و اطرافیان من همه مردم نهاوند هستند.

شهبازی با بیان اینکه از خبرنگاران می‌خواهم از انتشار مسائل حاشیه‌ای خودداری کنند چراکه نهاوند دیگر جایی برای اختلاف و حاشیه ندارد، گفت: شأن و منزلت نمایندگی مجلس را پایین نمی آورم و در کار تغییر مدیران اجرایی دخالت نمی‌کنم.

منتخب مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بیشتر طرح‌ها و پروژه‌های نهاوند تعطیل است و سد گرین با این وضعیت ۱۰۰ سال آینده به بهره برداری می‌رسد، گفت: تعریض و ساماندهی جاده نهاوند- گیان در سال جاری اعتبار ندارد.

شهبازی با بیان اینکه مدیران باید درب اتاق‌های خود را به روی مردم باز کنند و تلفن‌های خود را در اختیار مردم قرار دهند چراکه مسئولیت قبول کردیم که نوکر و خدمتگزار مردم باشیم، گفت: باید با کار جهادی کمبودهای نهاوند را جبران کنیم

وی یکی از دغدغه‌های مهم شهرستان نهاوند را ایجاد اشتغال ذکر کرد و با اشاره به اینکه نمی‌پذیرم یک مدیر فقط در اتاق خود بنشیند تا مردم به او مراجعه کند، گفت: مدیر باید برای حل مشکلات مردم پای کار باشد.

منتخب مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدفم این است در نهاوند ۲ هزار شغل ایجاد شود حال ببینیم با همت مسئولان و مردم چه میزان از این هدف تحقق پیدا می‌کند، گفت: تعریض جاده نهاوند- فیروزان ۷۰ میلیارد تومان و نهاوند-ملایر ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

شهبازی گفت: مدیران باید با شتاب قطار ما همراه باشند و اگر خود از این قطار جا ماندند دیگر از من و فرماندار گلایه نکنند.