فوت حداقل ۳۲ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در ترکیه بر اثر کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت ترکیه در تازه‌ترین آمار خود از مبتلایان به کرونا اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۳۲ نفر بر اثر بیماری ناشی از کرونا در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

براساس آمار اعلام شده همچنین آمار کل مرگ و میر بر اثر کرونا در ترکیه به رقم ۴ هزار و ۳۰۸ نفر رسیده است.

همچنین آمار کل بیماران شناسایی شده به ویروس کرونا در ترکیه به ۱۵۵ هزار و ۶۸۶ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۱۸۶ نفر از آنان طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده اند.

ترکیه از نظر تعداد مبتلایان به کرونا در جایگاه نهمین کشور جهان قرار دارد.