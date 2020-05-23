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۳ خرداد ۱۳۹۹، ۲۲:۱۷

با اعلام مقامات مسئول؛

فوت حداقل ۳۲ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در ترکیه بر اثر کرونا

فوت حداقل ۳۲ نفر طی ۲۴ ساعت گذشته در ترکیه بر اثر کرونا

وزارت بهداشت ترکیه آخرین آمار مبتلایان به کرونا در این کشور را با شیب افزایشی ملایم نسبت به روزهای گذشته اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت ترکیه در تازه‌ترین آمار خود از مبتلایان به کرونا اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته حداقل ۳۲ نفر بر اثر بیماری ناشی از کرونا در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

براساس آمار اعلام شده همچنین آمار کل مرگ و میر بر اثر کرونا در ترکیه به رقم ۴ هزار و ۳۰۸ نفر رسیده است.

همچنین آمار کل بیماران شناسایی شده به ویروس کرونا در ترکیه به ۱۵۵ هزار و ۶۸۶ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۱۸۶ نفر از آنان طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شده اند.

ترکیه از نظر تعداد مبتلایان به کرونا در جایگاه نهمین کشور جهان قرار دارد.

کد مطلب 4933130

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
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      خیلی امارفوتیشون کمتره در مقابل مبتلایان خیلی خوب عمل کرون

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