امتحانات پایان ترم دانشگاه خواجه نصیر غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، بر اساس ارزیابی معاونت آموزشی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از اعضای هیات علمی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال جاری دانشجویان، اغلب اساتید دانشکدههای دانشگاه معتقد به ارزیابی غیر حضوری دانشجویان در نیمسال جاری شدند و تعداد کمی از این گروه از اعضای شورا اعتقاد دارند در صورت فراهم بودن امکانات، برگزاری آزمون حضوری در پایان نیمسال بهترین روش ارزیابی به خصوص در مقطع کارشناسی است.
نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان در جلسه هیات رئیسه مشترک دانشگاه (با حضور روسای دانشکدهها) مورد بررسی قرار گرفت و معاونین آموزشی و دانشجویی دانشگاه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص امکانات و محدودیتهای خوابگاهی دانشگاه تاکید کردند که در شرایط جاری و یکی دو ماه آینده و با توجه به پروتکلهای بهداشتی، امکان سرویسدهی به دانشجویان کارشناسی در دانشگاه وجود ندارد و حداکثر به حدود یک چهارم دانشجویان کارشناسی ارشد غیر بومی میتوان خدمات خوابگاهی ارائه کرد.
بر همین اساس، اغلب حاضرین شیوه مجازی و غیرحضوری را بهترین روش ارزیابی دانشجویان عنوان کردند. بنابراین با توجه به بررسیها و رایزنیهای انجام شده و به موجب مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، ارزیابی دانشجویان در نیمسال جاری به شیوه غیر حضوری خواهد بود.
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد: دانشکدهها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در زمان باقیمانده تا پایان امتحانات بر اساس تقویم آموزشی (۲۲ تیرماه)، ارزیابیهای لازم را با توجه به محتوا و مقتضیات درسی یا دروس خود تکمیل کرده و نمرات دانشجویان را مطابق روال معمول و در مهلت مقرر در سامانه گلستان وارد کنند.
همچنین اساتید این دانشگاه باید روش و جزئیات لازم در خصوص ارزیابی غیر حضوری خود در هر درس در نیمسال جاری را طی نامهای به معاونت آموزشی دانشکده ارائه کنند و تصمیمهای مربوط به نحوه برگزاری دروس عملی نیز بزودی به اطلاع خواهد رسید.
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