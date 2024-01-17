به گزارش خبرنگار مهر، مرکز بهداشت و درمان دانشگاه علامهطباطبایی شیوهنامه غیبت دانشجویان این دانشگاه در امتحانات پایان ترم را ابلاغ کرد. بر اساس این شیوهنامه ابلاغی دانشجویان به غیر از علتهای تعیین شده، به هیچ عنوان نمیتوانند در امتحانات پایان ترم خود غیبت کنند.
دانشجویان به علت «بستری در بیمارستان» و «بستر سرپایی» با شرایط تعیین شده در شیوهنامه میتوانند در امتحانات غیبت کنند. همچنین دانشجویان باید توجه داشته باشند که تمامی سوابق دفعات استفاده دانشجویان از گواهی پزشکی در سال تحصیل و در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ثبت و نگهداری و بررسی خواهد شد.
تمامی مدارک تا ۲ هفته پس از پایان امتحانات در کمیسیون پزشکی بررسی و پس از اعلام نظر نهایی در کمیته غیبتها بررسی خواهند شد و رای اولیه کمیسیون پزشکی در سامانه گلستان قابل مشاهده میشود، بنابراین برای پیگیری درخواست خود فقط به سامانه گلستان مراجعه کنید و با توجه به حضور پزشکان در دانشکدهها در ایام امتحانات دانشجویان، هنگام بیماری در صورت امکان به پزشکان حاضر در دانشکده مربوطه مراجعه کنید.
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