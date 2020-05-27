یکهزار بسته معیشتی بین نیازمندان اندیشه توزیع شد

علی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توزیع یکهزار بسته معیشتی در آستانه عید سعید فطر اظهار داشت: طی عید سعید فطر در لبیک به ندای رزمایش همدلی مومنانه رهبر معظم انقلاب سفره یکهزار خانواده اندیشه‌ای با توزیع بسته معیشتی روشن شد.

وی ادامه داد: مبارزه با شیوع ویروس کرونا باعث رکود و یا تعطیلی برخی مشاغل شد و بسیاری از خانواده‌ها از این حادثه به شدت آسیب دیدند، لذا با فرمان حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر کمک مومنانه، مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر اندیشه در کنار شهروندان فهیم و خیر این شهر مهیای رزمایشی بزرگ شدند و ضمن همدلی با خانواده‌های آسیب دیده از کرونا؛ قلب‌هایشان بیش از پیش برای هم تپید تا سفره هیچ خانه‌ای خالی از رونق نماند.

ملکی افزود: در این رزمایش مومنانه بسیاری از شهروندان خوب شهر اندیشه به کمک شورا و شهرداری شتافتند بدون آنکه بخواهند نامی از آنها به میان بیاید لذا در ساعات و روزهای باقیمانده از ماه مبارک رمضان از خداوند متعال برای همه مردم ایران، به خصوص شهروندان عزیز اندیشه‌ای آرزوی سربلندی را خواهانم و از شهروندان عزیز می‌خواهم تا ما را از دعای خیرشان در خدمت صادقانه و مؤثر بی نصیب نگذارند.