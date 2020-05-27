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۷ خرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۰۰

شهردار اندیشه:

یکهزار بسته معیشتی بین نیازمندان اندیشه توزیع شد

یکهزار بسته معیشتی بین نیازمندان اندیشه توزیع شد

شهریار- شهردار اندیشه از توزیع یکهزار بسته معیشتی بین نیازمندان این شهر خبر داد.

علی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توزیع یکهزار بسته معیشتی در آستانه عید سعید فطر اظهار داشت: طی عید سعید فطر در لبیک به ندای رزمایش همدلی مومنانه رهبر معظم انقلاب سفره یکهزار خانواده اندیشه‌ای با توزیع بسته معیشتی روشن شد.

وی ادامه داد: مبارزه با شیوع ویروس کرونا باعث رکود و یا تعطیلی برخی مشاغل شد و بسیاری از خانواده‌ها از این حادثه به شدت آسیب دیدند، لذا با فرمان حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر کمک مومنانه، مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر اندیشه در کنار شهروندان فهیم و خیر این شهر مهیای رزمایشی بزرگ شدند و ضمن همدلی با خانواده‌های آسیب دیده از کرونا؛ قلب‌هایشان بیش از پیش برای هم تپید تا سفره هیچ خانه‌ای خالی از رونق نماند.

ملکی افزود: در این رزمایش مومنانه بسیاری از شهروندان خوب شهر اندیشه به کمک شورا و شهرداری شتافتند بدون آنکه بخواهند نامی از آنها به میان بیاید لذا در ساعات و روزهای باقیمانده از ماه مبارک رمضان از خداوند متعال برای همه مردم ایران، به خصوص شهروندان عزیز اندیشه‌ای آرزوی سربلندی را خواهانم و از شهروندان عزیز می‌خواهم تا ما را از دعای خیرشان در خدمت صادقانه و مؤثر بی نصیب نگذارند.

کد مطلب 4935734

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