آذربایجان شرقی در آموزش کارکنان دولت دوم کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی، گفت: همان طور که کسب رتبه نخست اقتصادی و رتبه دوم عمرانی اهمیت دارد، جایگاه استان در حوزه آموزش نیروی انسانی نیز حائز اهمیت است و باید این مسیر با جدیت ادامه یابد.
وی اظهار کرد: سازمان های قرن بیستویکم، سازمان های یادگیرنده هستند و هر فردی که وارد یک سیستم میشود، باید در طول دوران فعالیت خود، دانش و مهارت هایش را به روز کند.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: هم کارمند و هم مدیر باید اهل کتاب، مطالعه و بهره گیری از آموزش های جدید و کاربردی باشند و آموزش های مستمر، به ویژه برای اشراف بیشتر بر قوانین و مقررات، یک ضرورت است.
وی با بیان اینکه آموزش نیروی انسانی یک سرمایه گذاری است، گفت: نتایج این سرمایه گذاری ممکن است در کوتاه مدت قابل مشاهده نباشد، اما آثار آن در بلند مدت در کیفیت عملکرد سازمان و ارتقای بهره وری نمایان خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت کاربردی بودن آموزش ها تأکید کرد و افزود: آموزش ها باید به گونه ای طراحی شوند که علاوه بر ارتقای دانش و مهارت کارکنان، بازخورد آن به سایر بخش های سازمان منتقل شود و در فرآیند تصمیم گیری و عملکرد دستگاه نیز اثرگذار باشد.
در ادامه این نشست، تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی، کسب رتبه دوم کشوری در حوزه آموزش را حاصل تلاش مجموعه همکاران استانداری دانست و گفت: این ارزیابی بر اساس چهار شاخص انجام شده است.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجامشده در معاونت توسعه مدیریت و منابع، ۸۰ درصد آموزش ها به صورت تخصصی و ۲۰ درصد به صورت عمومی ارائه شده که در شاخص آموزش های تخصصی، رتبه نخست کشوری به استانداری آذربایجان شرقی اختصاص یافته است.
کرمی ادامه داد: در شاخص «نفرساعت آموزش» نیز استانداری آذربایجان شرقی موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده و در مجموع شاخص ها، رتبه دوم کشوری در حوزه آموزش به این استانداری اختصاص یافته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی ضمن اشاره به برگزاری دوره های مختلف برای همکاران و مدیران در حوزه های مختلف از جمله هوش مصنوعی، دوره حکمرانی برای تمامی مدیران استان و نیز برگزاری دوره آموزشی بدو خدمت برای نیروهای جدیدالاستخدام، دوره های کنترل استرس به دلیل شرایط جنگی، دوره های سوگیری های مدیریتی و آسیب های آن و دوره های آموزش عوامل اجرایی انتخابات را از اقدامات مهم و شاخص این معاونت در حوزه توانمند سازی نیروی انسانی عنوان کرد
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