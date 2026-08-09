سردار حسینی: تنگه هرمز کابوس ناوگان دشمن شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی شامگاه یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای رسانه، شهدای جنگ رمضان و شهدای مدافع حرم، اظهار داشت: خبرنگاران در جنگ ترکیبی دشمن، سربازان خط مقدم جبهه رسانه‌ای هستند و با وجود مشکلات و فشارها، شجاعانه در مسیر روشنگری و دفاع از نظام و انقلاب گام برداشته‌اند و این حضور، نشان از وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب و ولایت دارد و آنان با قلم خود، در برابر جبهه رسانه‌ای دشمن ایستاده‌اند.

وی با اشاره به بودجه یک و نیم تریلیون دلاری آمریکا برای تجهیز ارتش خود در منطقه، تصریح کرد: این مبلغ بیشتر از بودجه نظامی چین، روسیه و ده کشور اروپایی است، اما در برابر اراده الهی و ایمان مردم ایران، هیچ کارآیی ندارد و این همان راز پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ‌های نابرابر است و دشمنان با وجود همه تجهیزات، نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نمونه‌های عینی این شکست است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به برنامه‌های دشمن برای ایجاد شکاف بین مردم و حکومت، گفت: سازمان سیا اذعان کرده است که عملیات‌های پنهان آنان برای کاهش مشروعیت نظام و ایجاد شکاف میان مردم و حکومت، کارساز بوده است، اما حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، این توطئه‌ها را خنثی کرده است و ملت ایران هوشیارتر از همیشه است و این هوشیاری، نتیجه تلاش‌های خبرنگاران و رسانه‌های انقلابی در روشنگری جامعه است.

سردار حسینی با تأکید بر اینکه هرگز ایران با آمریکا در یک سفره نخواهد نشست، خاطرنشان کرد: ممکن است منازعه نظامی پایان یابد، اما این به معنای تفاهم و همکاری با آمریکا نیست و این جنگ بین حق و باطل است و آمریکایی‌ها به دنبال حذف الگوی استقلال‌خواهی ملت ایران از صحنه جهانی هستند و تا زمانی که این هدف محقق نشود، دشمن دست از توطئه برنخواهد داشت و خبرنگاران باید با روشنگری، این واقعیت را برای مردم تبیین کنند.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات نظامی منطقه، تصریح کرد: تنگه هرمز به کابوسی برای ناوگان آمریکایی تبدیل شده است و هرگونه حرکت آمریکا در این منطقه، با شکست و تلفات سنگین مواجه خواهد شد و ایران با دفاع موزاییکی و استقرار نیروهای مسلح در جزایر استراتژیک، رویای دستیابی دشمن به این منطقه را غیرممکن کرده است و اگر دشمن به هر نقطه‌ای دست بزند، آغاز جنگ است، نه پایان آن و این دفاع موزاییکی، کابوس دشمن در منطقه شده است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به نقش خبرنگاران در انعکاس حماسه اربعین، گفت: اگر خبرنگاران نبودند، عظمت این رویداد در همان نقطه می‌ماند و رسانه‌ها بودند که این حرکت عظیم را به جهان معرفی کردند و از خبرنگاران خواست که با روشنگری و ارائه راهکارهای توسعه‌ای، به تقویت استان و کشور کمک کنند و با انتقاد سازنده، مدیران را در مسیر پیشرفت یاری رسانند و به جای تخریب، به ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات بپردازند.

سردار حسینی با اشاره به اهمیت همکاری با کشور عراق و توسعه مرزها، تأکید کرد: مرزهای متعدد زمینی، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی استان و کشور است و خبرنگاران باید با تبیین این ظرفیت‌ها، به توسعه استان کمک کنند و از مدیران بخواهند که برای گشایش مرزهای جدید و تقویت تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، برنامه‌ریزی کنند و این امر، می‌تواند به بهبود معیشت مردم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در انعکاس حماسه اربعین و دفاع از منافع ملی، خاطرنشان کرد: دشمنان با وجود همه تجهیزات و برنامه‌ریزی‌ها، در برابر اراده الهی و ایمان مردم ایران، ناتوان هستند و انشاالله با اذن خداوند، شاهد اخراج کامل آمریکایی‌ها از منطقه و پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل خواهیم بود و این وعده الهی، محقق خواهد شد و رسانه‌ها نقش کلیدی در این مسیر دارند و با قلم خود، می‌توانند به تقویت روحیه مقاومت و امید در جامعه کمک کنند.