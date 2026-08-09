به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، با تبریک این روز به اصحاب رسانه، اظهار داشت: خبرنگاران، قلمفرسایان عرصه جهاد رسانهای هستند و نقش آنان در تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و آنان با قلم خود، در برابر جبهه رسانهای دشمن ایستادهاند.
وی با اشاره به تغییرات شتابدار در عرصه ارتباطات و ظهور فناوریهای نوین، تصریح کرد: رسانهها باید خود را با این تحولات بهروز کنند و اگر فعالان این عرصه نتوانند خود را با فضای جدید ارتباطی تطبیق دهند، فاصله آنان با مخاطب روز به روز بیشتر خواهد شد و رسانههای سنتی نمیتوانند با همان الگوهای گذشته به کار خود ادامه دهند.
نظری با بیان اینکه مخاطب امروز از هزاران خبر تکراری خسته شده است، تأکید کرد: رسانه موفق باید از «گزارش رویداد» به سمت «کشف الگو» حرکت کند و به جای اینکه فقط بگوید «چه اتفاقی افتاده است»، باید تحلیل کند که این رویداد چه روندی را شکل میدهد و چه تغییراتی را در آینده ایجاد خواهد کرد و این رویکرد، میتواند به اعتمادآفرینی و افزایش تأثیرگذاری رسانه کمک کند.
رئیس بسیج رسانه استان ایلام با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تحول رسانهها، گفت: هوش مصنوعی میتواند در پردازش دادهها و تحلیل اطلاعات به خبرنگاران کمک کند، اما هرگز نمیتواند جایگزین لحن انسانی و احساسات واقعی شود و آنچه یک خبرنگار از نزدیک تجربه میکند، با هیچ الگوریتمی قابل تولید نیست و این تفاوت بزرگ میان رسانه انسانی و ماشینی است.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از هوش مصنوعی باید به عنوان یک ابزار کمکی در پشت صحنه رسانه باشد، افزود: این فناوری میتواند به افزایش سرعت انتشار و تحلیل دادهها کمک کند، اما قضاوت اخلاقی، مسئولیت حرفهای و لحن نهایی باید همچنان در اختیار خبرنگار باقی بماند و هوش مصنوعی نباید به حذف هویت انسانی خبرنگار منجر شود.
نظری در ادامه با اشاره به تغییر ذائقه مخاطبان، تصریح کرد: محتواهای کوتاه، جذاب، متنوع و تعاملی، بیشترین استقبال را در پلتفرمهای موبایلمحور دارند و رسانهها باید با ابتکار و خلاقیت، تحلیلهای عمیق خود را در قالبهایی ارائه دهند که مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار کند و این به معنای حذف تحلیلهای عمیق نیست، بلکه ارائه آنها در قالبهای جدید و جذاب است.
رئیس بسیج رسانه استان ایلام با اشاره به ضرورت اعتمادآفرینی در رسانه، گفت: مخاطب زمانی به رسانه اعتماد میکند که احساس کند رسانه فقط ناقل مشکلات نیست، بلکه در مسیر حل مسائل جامعه نیز نقشآفرینی میکند و رسانهها باید از بیان صرف مشکلات به سمت ارائه راهکارهای علمی و عملی حرکت کنند تا بتوانند سرمایه اجتماعی خود را حفظ کنند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی اصحاب رسانه استان در ایام مختلف، خاطرنشان کرد: خبرنگاران استان ایلام در وقایع و رخدادهای مختلف، بهویژه در شرایط حساس کشور، با احساس مسئولیت و وطندوستی پای کار آمدند و با قلم و روایت خود، به دفاع از منافع ملی و آرمانهای انقلاب اسلامی پرداختند و امیدواریم با بهرهگیری از دانش، تجربه و فناوریهای نوین، شاهد شکلگیری رسانهای قدرتمند، خلاق و اعتمادآفرین در استان باشیم.
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